Warum Jobs in der Recyclingbranche Zukunft haben (FOTO)

Zwickau (ots) - Ein Job in der zukunftsorientierten Recyclingbranche und einmodernes Arbeitsumfeld mit zahlreichen Vorteilen - für viele, die nach einerneuen beruflichen Herausforderung suchen, klingt das wie ein Traumjob. Wie sichdas miteinander vereinen lässt, zeigt die Hofmann Metall GmbH. Was die Brancheso attraktiv macht, worauf Bewerber sich freuen können und welche Standards undWerte das Unternehmen zum Top-Arbeitgeber der Recyclingbranche machen, verrätGeschäftsführer Robert Eckhold im Folgenden.Die Recyclingbranche wird immer bedeutender - nicht nur, weil sie gut für dieUmwelt ist, sondern auch, weil sie spannende Jobs mit Zukunft bietet. Angesichtsglobaler Herausforderungen wie knapper werdender Ressourcen, Klimawandel undwachsender Müllberge ist klar: Nachhaltige Lösungen sind gefragter denn je.Genau hier setzt Recycling an. Es schont nicht nur wertvolle Rohstoffe, sonderneröffnet auch neue wirtschaftliche Chancen. Für Arbeitnehmer dieser Branchebedeutet das: ein Job mit Sinn, bei dem technologische Innovation, Umweltschutzund gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Dazu kommenabwechslungsreiche Berufsbilder, viele Weiterbildungsmöglichkeiten und dieGewissheit, etwas für kommende Generationen zu bewegen. "Als Arbeitgeber müssenwir aktiv daran arbeiten, falsche Vorstellungen über unsere Branche auszuräumen,Einblicke hinter die Kulissen zu geben und eine Umgebung zu schaffen, die echteWeiterentwicklung ermöglicht. Nur so finden potenzielle Bewerber ihren Weg zuuns - schließlich ist die Wahl des Arbeitgebers eine Entscheidung, die diepersönliche Karriere entscheidend prägt", sagt Robert Eckhold, Geschäftsführerder Hofmann Metall GmbH."Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine Aufgabe mit Sinn - und die Möglichkeit,in einem dynamischen Team über sich hinaus zu wachsen", fügt er hinzu. DieUnternehmensgruppe, die sich im Kern aus zertifizierten Metallaufbereitungs- undEntsorgungsbetrieben zusammensetzt, bildet seit über 30 Jahren einen wichtigenBestandteil der Wertschöpfungskette des produzierenden Gewerbes. Mit über 70Mitarbeitenden recycelt die Hofmann Metall GmbH unverzichtbare Sekundärrohstoffefür die Metall- und Stahlindustrie und trägt damit zu einer nachhaltigenSchonung natürlicher Ressourcen bei. Neben modernen Technologien und höchsterKundenzufriedenheit zeichnet sich das Unternehmen dabei vor allem durch seinehohe Digitalisierungsrate und eine bemerkenswerte Attraktivität als Arbeitgeberaus. Offene Stellen am Hauptstandort in Zwickau sowie an den Standorten inBrandis (bei Leipzig), Schmölln, Chemnitz und Hirschfeld (bei Zwickau) bietenInteressierten derzeit die Chance, einen Fuß in die Recyclingbranche zu setzen