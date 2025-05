Kreml hält Trump-Kritik für 'emotionale Überlastung' Der Kreml erklärt sich die scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump an den schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine mit "emotionaler Überlastung". Man stehe am Anfang eines Gesprächsprozesses, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in …