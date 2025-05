Bernstein senkt Ziel für Dürr auf 38 Euro - 'Outperform'

The_Jackal schrieb 16.05.25, 05:52

Guten Morgen Huta,



auch ich kann Deine Gedanken absolut nachvollziehen, und vielleicht hast Du auch Recht! Noch sehe ich das allerdings ein Stück weit anders – gerade weil die Umwelttechnik so gut läuft. Ein profitabler Bereich ist natürlich erst mal ein Pfund, keine Frage. Aber die strategische Frage ist doch: Wohin will Dürr eigentlich langfristig?



Die Antwort scheint ziemlich klar in Richtung Automation und Digitalisierung zu gehen – beides Felder mit deutlich höheren Skalierungsmöglichkeiten als das vergleichsweise reife Geschäft der Umwelttechnik. CTS ist stabil, ja, aber eben auch limitiert im Wachstum – wohingegen BBS zwar momentan noch schwächelt, aber mittelfristig die Margenhebel und die Nachfrage auf ihrer Seite haben könnte.



Klar, kurzfristig sieht die Marge schlechter aus – aber wenn man an das übergeordnete Ziel glaubt (eine stärker automatisierte, softwaregestützte Industrieplattform), dann ist es ein logischer Schritt, Ressourcen aus reifen in zukunftsträchtigere Bereiche zu verschieben. Ich glaube nicht, dass das ein Notverkauf ist – eher ein konsequenter Strategiewechsel. Und: Die Bewertung von CTS könnte aktuell besonders attraktiv sein. Dürr verkauft aus einer Position der Stärke heraus – nicht aus Schwäche. Wenn sie das Geld dann sinnvoll reinvestieren, z. B. in Technologie, Digitalisierung und Internationalisierung von BBS, dann ist das kein Rückschritt, sondern ein klarer Move Richtung Zukunft.



Langfristig wird sich zeigen, ob der Schritt richtig war – aber ich persönlich finde es gut, dass das Management hier nicht nur in Quartalen, sondern in Jahren denkt. Wir werden sehen....