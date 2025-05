Ad Alliance erweitert Addressable TV-Portfolio um Eurosport 1

Köln (ots) - Ad Alliance fügt seinem Addressable TV-Angebot jetzt den Sender

Eurosport 1 hinzu. Der führende Sport TV-Sender von Warner Bros. Discovery,

monetarisiert sein lineares Angebot nun auch während des laufenden Programms mit

ATV-Einblendungen. Ad Alliance ist exklusiver Vermarktungspartner in

Deutschland, erweitert damit sein Sport-Portfolios bietet damit eine perfekte

Ergänzung - inhaltlich als auch zielgruppenrelevant. Das Inventar für

europäische Werbekunden außerhalb Deutschlands sowie für US-Werbetreibende und

Agenturen wird exklusiv über die internationale Vermarktungsschwester RTL

AdAlliance vermarktet.



Mit dem ATV-Format SwitchIn XXL, das sich durch gute Sichtbarkeit, hohe

Reichweite und hervorragende Targetingoptionen auszeichnet, sorgt Eurosport 1

für ein personalisiertes Fernseherlebnis bei unterschiedlichen Zielgruppen.

Großereignisse wie das Tennisturnier Roland Garros in Paris (seit 25. Mai)

ziehen stets ein großes und internationales Publikum an und bieten weltweit

exzellente Werbemöglichkeiten.







Sales-Angebot im ATV-Bereich und unterstreicht die enge Partnerschaft mit Warner

Bros. Discovery, die seit 2018 besteht. Neben Eurosport vermarktet Ad Alliance

auch bekannte Warner Bros. Discovery-Sender wie DMAX, HGTV, TELE 5 und TLC in

Deutschland. Zudem gehören die Online-Video- und Digitalinventare von discovery+

ebenfalls zum Portfolio, wodurch Werbetreibenden zahlreiche Optionen geboten

werden, um Zielgruppen effektiv zu erreichen.



Frank Vogel , Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft

mit Warner Bros. Discovery und Eurosport Deutschland weiter auszubauen. Mit ATV

können Werbetreibende, datengetriebene Strategien nutzen, um Zielgruppen

basierend auf demografischen Merkmalen, Interessen und Sehverhalten gezielt

anzusprechen. Live-Sport ist dafür ein besonders starkes Umfeld: Die Fans sind

hochengagiert und aktiv dabei - der perfekte Moment für aufmerksamkeitsstarke

Werbung, die ins Schwarze trifft."



Matthias Heinze , SVP Commercial, Warner Bros. Discovery Deutschland,

kommentiert: "Mit Roland Garros haben wir einen garantierten Zuschauermagneten

im Programm. Werbung während solcher Events kann die Markenbekanntheit erheblich

steigern. Das Addressable TV-Format SwitchIn XXL ist aufmerksamkeitsstark und

übermittelt relevante Werbebotschaften sehr präzise an den gewünschten

Zuschauerkreis. Ab jetzt können Werbetreibende mit frischen und kreativen

Die Zusammenarbeit stärkt die Position von Ad Alliance als führendes





