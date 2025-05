EHang: Flugtaxi-Aktie jetzt vor dem Absturz?

Wie bei jeder Technologie in ihrem Anfangsstadium überwiegen jedoch die operativen und finanziellen Herausforderungen. Dementsprechend volatil geht es in den Anteilsscheinen der Unternehmen noch zu. Seine Position gefestigt als das erste Unternehmen, dass nachhaltig profitabel wachsen könnte, hat der chinesische Pionier EHang nach starken Zahlen im vergangenen Quartal .

Tipp aus der Redaktion Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine Anlagemöglichkeit.

Auslieferungen brechen ein, Umsatzentwicklung enttäuschend

Doch dass nachhaltiges Wachstum kein Selbstläufer ist, haben die am Montagmittag vorgelegten Quartalszahlen unter Beweis gestellt: EHang verfehlte vor allem die Umsatzerwartungen deutlich.

Während Expertinnen und Experten mit einem Umsatzergebnis von 20,86 Millionen US-Dollar und einem Wachstum von 145,4 Prozent gerechnet hatten, konnte das Unternehmen nach 11 Auslieferungen seines Drohnenmodells EH216 nur einen Umsatz von 3,6 Millionen US-Dollar präsentieren. Damit wurden die Erwartungen um 17,26 Millionen US-Dollar verfehlt.

Da die Erlöse vor einem Jahr bei 8,53 Millionen US-Dollar gelegen hatten, fielen die Einnahmen um 57,6 Prozent. CEO Conor Yang begründete den Rückgang der Umsatz- und Auslieferungszahlen mit veränderten Beschaffungsplänen der Kunden. Er zeigte sich für einen Rebound der ausgelieferten Modelle im zweiten Quartal jedoch zuversichtlich.

Profitabilität lässt weiter auf sich warten

Der Bruttogewinn belief sich auf 2,25 Millionen US-Dollar. Nach Abzug aller Kosten und sonstigen Ausgabenposten wurde ein auf die Anteilseigener entfallender Nettoverlust in Höhe von 10,8 Millionen US-Dollar erzielt. Im Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag mit 8,8 Millionen US-Dollar um zwei Millionen US-Dollar niedriger gelegen. Pro Aktie bedeutet das einen Verlust von -0,03 US-Dollar.

Seine Finanzreserven gab EHang mit knapp 160 Millionen US-Dollar in bar und kurzfristig liquidierbaren Instrumenten an. Damit dürfte das Unternehmen noch einige Quartale auskommen, ohne Kapitalerhöhungen durchführen zu müssen.

Der Konzern kündigte an, von einem Teil der Reserven seine Produktionskapazitäten am Standort in Yunfu ausbauen und eine neue Fabrik in Hefei errichten zu wollen. In Yunfu sollen zukünftig bis zu 1.000 Stücke des Modells EH216 produziert werden können.

Internationale Promo-Tour und Zulassung für führerlose Flugtaxis geplant

Mit Blick auf weitere operative Entwicklungen hob EHang in seiner Pressemitteilung etliche Testflüge sowohl in China als auch außerhalb hervor – darunter in Mexiko und Spanien, wo erste Erprobungsflüge beispielsweise im Badeort Benidorm unternommen wurden.

Außerdem hat das Unternehmen sein Next-Generation-Modell VT35, das künftig ohne menschlichen Piloten auskommen soll, auf den Weg zu einer Genehmigung durch die chinesische Flugsicherheitsbehörde CAAC gebracht.

Am Dienstag sind Kursverluste zu befürchten

Auf eine Kursreaktion werden sich Anlegerinnen und Anleger bis zum Dienstag gedulden müssen, nachdem die Aktie nur an wenigen, vorwiegend US-amerikanischen Börsenplätzen gehandelt werden kann. Es besteht jedoch Grund zur Annahme, dass die deutlich verfehlten Umsatzerwartungen zu Gewinnmitnahmen führen könnten, nachdem die Aktie am Freitagabend trotz Zoll- und Handelsstreit mit einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel notierte – damit liegt sich ungefähr gleich auf mit Archer Aviation, das vor einigen Tagen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet hatte.

Fazit: Hochspekulativ, aber weiterhin aussichtsreich

EHang enttäuscht im ersten Quartal mit einer gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigeren Auslieferungszahl und einem signifikanten Umsatzrückgang. Gleichzeitig will das Unternehmen weiter kräftig in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren. Geld hierfür ist nach wie vor genug vorhanden, was Anlegerinnen und Anleger wiederum beruhigen dürfte. Das gilt auch für die um 1,7 Prozent gesteigerte Bruttomarge.

Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde mit 900 Millionen Yuan (knapp 125 Millionen US-Dollar) bestätigt, dafür wird sich EHang nach dem schwachen Start aber mächtig ins Zeug legen müssen. Klappt der Ramp-up der Produktion wie vorgesehen, könnte der Konzern tatsächlich das erste profitable Flugtaxiunternehmen werden. Kurzfristige Rücksetzer der Aktie können daher als spekulative Einstiegschancen begriffen werden.

Die Positionsgröße sollte angesichts der finanziellen und operativen Risiken mit Bedacht gewählt werden: Eine verweigerte Zulassung oder gar ein gescheiterter Testflug kann hier sehr schnell sehr viel Geld kosten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion