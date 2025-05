Balkan-Fokus Adriatic Metals und Dundee Precious in ersten Übernahmegesprächen Nur wenige Rohstoffanlegern dürften den Balkan als für sie spannende Region auf dem Bildschirm haben. Aber das könnte ein Fehler sein! Denn erst vergangene Woche rückte die Region wieder in den Vordergrund, nachdem die britische, auch in Australien gelistete Adriatic Metals (WKN A2JMMA) erklärte, dass man Gespräche mit der kanadischen Dundee Precious Metals über ein mögliches Übernahmeangebot für Adriatic führe.