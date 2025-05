Investoren stürzen sich wie Kiyosaki auf Bitcoin!

Damit steigen die Zuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf beispiellose 10,8 Milliarden US-Dollar und lassen die verwalteten Vermögenswerte in Krypto-ETPs kurzfristig auf das Allzeithoch von 187,5 Milliarden US-Dollar klettern. "Das institutionelle Interesse ist zurück – und stärker denn je", kommentierte James Butterfill, Head of Research bei CoinShares.

Die institutionelle Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten hat vergangene Woche neue Rekordhöhen erreicht. Laut aktuellen Daten von CoinShares flossen innerhalb von nur sieben Tagen beeindruckende 3,3 Milliarden US-Dollar in Krypto-Investmentprodukte.

Moody’s-Abstufung und US-Renditen treiben Kapital in Krypto

Ausschlaggebend für den Kapitalstrom seien laut Butterfill wachsende Sorgen um die US-Wirtschaft, die durch die jüngste Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch Moody’s und einen sprunghaften Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen ausgelöst wurden.

"Anleger suchen zunehmend nach Diversifikation – und finden sie vermehrt in digitalen Assets", so Butterfill.

Bitcoin bleibt unangefochten

Der klare Favorit der Anleger bleibt Bitcoin. Mit 2,9 Milliarden US-Dollar an Neuzuflüssen an neuen Geldern sichert sich die größte Kryptowährung fast 25 Prozent aller Krypto-Investments im Jahr 2024. Auch sogenannte Short-Bitcoin-Produkte verzeichneten mit 12,7 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse seit Dezember. Bitcoin stieg zuletzt auf 111.800 US-Dollar und setzte damit ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert Bitcoin bei rund 109.800 US-Dollar und damit 2,5 Prozent im Plus (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Für zusätzlichen Schub sorgte Bestsellerautor Robert Kiyosaki ("Rich Dad Poor Dad"), der erneut seine bullische Haltung zu Bitcoin bekräftigte:

"Warum nicht jeder Bitcoin kauft und hält, ist mir ein Rätsel. Selbst 0,01 BTC könnte in zwei Jahren unbezahlbar sein."

Kiyosaki hatte bereits im März 2024 einen Bitcoin-Preis von 300.000 US-Dollar prognostiziert – eine Zahl, die er später auf 350.000 US-Dollar bis Ende 2025 erhöhte.

Trotz neuer Rekordmarken mahnen Experten zur Vorsicht: "Ab jetzt sind alle Prognosen theoretisch – es gibt keine Chart-Historie über diesem Niveau", warnte Arthur Azizov, Gründer von B2 Ventures. Dennoch halten viele Analysten Preisziele von 120.000 bis 250.000 US-Dollar bis Ende 2025 für realistisch.

Bybit-Derivatechef Shunyet Jan sieht sogar 125.000 US-Dollar bis Ende Q2 als möglich an, sofern die Trends anhalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 109.923PKT auf CryptoCompare Index (26. Mai 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.





