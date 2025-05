Argenta leitet Mobilisierung für Bohrprogramm 2025 auf Projekt El Quevar ein und ernennt Vanessa Bogaert zur VP of Investor Relations and Communications

26. Mai 2025, VANCOUVER, BC / IRW-Press / Argenta Silver Corp. (TSXV: AGAG) (OTCQB: AGAGF) (FWB: T1K) („Argenta“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierungsmaßnahmen für das Bohrprogramm 2025 auf dem Projekt El Quevar in der argentinischen Provinz Salta eingeleitet wurden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase seines Explorationsprogramms 2025, in dem beachtliche Fortschritte erzielt wurden, will das Unternehmen nun innerhalb der nächsten zehn Tage mit den Bohrungen starten.