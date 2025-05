Goldman: Atomenergie steht vor globalem Comeback – diese Aktien profitieren

Die weltweiten Investitionen in Atomkraft sind in den letzten vier Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14 Prozent deutlich gestiegen – zuvor lag das Wachstum bei nur rund 1 Prozent.

Der Nuklearbereich litt unter einem massiven Investitionsrückgang seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Doch nun befindet sich die Branche laut Goldman an einem Wendepunkt: Immer mehr Regierungen erkennen Kernkraft als unverzichtbaren Baustein der CO₂-armen Energiezukunft an.

Auch politisch hat sich das Umfeld gewandelt: US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag mehrere Executive Orders, die den Ausbau der Kernenergie beschleunigen sollen.

Diese Aktien nennt Goldman als Profiteure des Trends:

Einer der größten Uranförderer der Welt mit 25 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Cameco deckt zu 100 Prozent die nukleare Wertschöpfungskette ab – mit Beteiligungen an zwei Minen in Kanada sowie einer in Kasachstan.

Zudem hält das Unternehmen 49 Prozent an Westinghouse und ist damit auch im Reaktorenbau engagiert. Das Goldman-Rating lautet Buy, Kursziel ist 65 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent.

Das einzige US-Unternehmen, das der Atomaufsicht NRC ein Small Modular Reactor (SMR) Design vorgelegt hat – die endgültige Zertifizierung wird für dieses Jahr erwartet. SMRs gelten als Schlüsseltechnologie der Atomkraft-Zukunft: Sie sollen günstiger und schneller umsetzbar sein.

Das Rating von Goldman ist Neutral, das Kursziel liegt bei 24 US-Dollar. Dieser Wert wurde am Freitag bereits eingeholt.

Der Energiesparten-Ableger von General Electric hat ein genehmigtes Small Modular Reactors-Bauplan (SMR) für Kanada. Bis Ende des Jahrzehnts will das Unternehmen in den USA bis zu 5 Gigawatt nukleare Kapazität hinzufügen.

Das Goldman-Rating lautet Kaufen, Kursziel ist 500 US-Dollar. Aufwartspotenzial: Rund 6,5 Prozent.

Das unabhängige Energieunternehmen verfügt über 41 Gigawatt Erzeugungskapazität, davon 6,5 Gigawatt Atomstrom. Vistra gilt als potenzieller Vertragspartner für Großkunden wie Rechenzentren, die langfristig auf emissionsarme Energie setzen.

Das Rating von Goldman: Neutral. Das Kursziel der Bank liegt bei 134 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

