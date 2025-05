Autobauer Volvo will mit 3.000 Stellen rund jeden sechsten Bürojob streichen Der schwedische Autobauer Volvo Cars will in seinem angekündigten Sparkurs Tausende Verwaltungsjobs abbauen. Inklusive Beratern sollen weltweit 3.000 Stellen wegfallen, wie das vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Unternehmen am Montag in …