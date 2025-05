The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

babbelino schrieb 21.05.25, 09:45

Ich finde es merkwürdig, dass permanent versucht wird, den Kritikern am Geschäftsmodell der TPG ein persönliches Problem mit Herrn Benner zu unterstellen. In meinen Augen ist dies nichts weiter als ein plumper Versuch, die durchaus berechtigten Kritikpunkte quasi moralisch zu unterwandern und in ihrer Wertigkeit zu desavouieren.



Ich unterstelle Dir ja auch kein psychisches Problem, obwohl Du seit Jahren zu jeder Tages- und Nachtzeit ausschließlich zu dem Thema TPG postest. Aber vielleicht magst Du den Usern mal erklären, was der Grund für diese "Neigung" ist (um mal einen Ausflug in die Hobbypsychologie zu unternehmen).