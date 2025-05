Vodafone neuer Hauptsponsor bei Borussia Dortmund

Inflation2punkt0 schrieb 16.02.25, 14:07

Aktuell scheint es so zu sein, als wenn die Amis verstärkt in die preiswerteren europäischen Werte einsteigen, weil dort die Bewertungen viel zu hoch sind. Vodafone ist mit der aktuellen Bewertung noch lange nicht beim fairen Wert angekommen. Da ist noch ordentlich Potential nach oben. Wenn die anderen Werte dann demnächst ebenfalls zu teuer sind, entdecken die Amis vielleicht die noch recht günstig bewertete Vodafone Aktie.



Weiterhin zahlt Vodafone eine nicht zu unterschätzende Dividende von über 5 %. Bald ist wieder der nächste Ex-Dividenden-Tag und bis dahin sollte der Kurs wieder eher anziehen.

Interessant finde ich das neue Projekt von Vodafone mit den Satelliten https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/handy-empfang-%C3%BCberall-vodafone-zeigt-apple-und-elon-musk-wie-es-richtig-geht/ar-AA1ybzaY da sollten einige neue Kunden zu holen sein.



Das mit den wegfallenden Kabelanschlüssen in Deutschland ist mittlerweile in den Kurs eingepreist. Ich finde Vodafone hat deutlich mehr Kunden behalten als ich erwartet habe. Die älteren Menschen scheinen ihre Gewohnheiten beizubehalten.



Die Zölle von Trump sollten Vodafone nicht beeinflussen, da Vodafone nicht in den USA vertreten ist.



Der "Merger of Vodafone UK and Three UK" ist nun ebenfalls durch und das Vodafone Aktienrückkaufprogramm sollte nun demnächst die letzte der 4 Phasen starten. Das dürfte den Kurs ebenfalls stützen.



Auf Monatssicht haben wir nun wieder die Unterstützungslinie erreicht und es ist ein guter Zeitpunkt um bei Vodafone einzusteigen. Meines erachtens werden wir jetzt Richtung 1 Euro tendieren mit den üblichen Aufs und Abs auf dem Weg dahin.



Ich kaufe lieber ein Unternehmen wie Vodafone unter dem fairen Wert mit dem Bonus der Dividenden, als überteuerte Tech-Titel die bei nächsten Crash kein halten mehr gen Süden kennen. Notfalls kann man das Aussitzen und die Dividenden kassieren. Bei den Tech Titeln wird es dagegen vermutlich Ewigkeiten dauern, bis die irgendwann mal wieder diese Höhen erklimmen.