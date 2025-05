PORR AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.05.2025

Kursziel: 36,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Starker Auftragseingang führt zu neuem Höchstwert nach Q1

PORR hat vergangene Woche den Q1 Bericht vorgelegt, bei dem uns vor allem der trotz sehr selektiver Projektakquise starke Zuwachs bei den Neuaufträgen überzeugte.



Auftragsbestand bei 8,8 Mrd. EUR: Ausgehend von einer soliden Vorjahresbasis legte der Auftragseingang um 17,4% yoy auf 1.539 Mio. EUR zu. Einen wesentlichen Treiber stellte mit +81,1% yoy auf 233 Mio. EUR das Segment DE dar, in dem u.a. neue mittelgroße Wohnbauprojekte in Osnabrück, Duisburg, Leipzig und Münster sowie der in Q1 größte Auftrag zum Bau der Gemeinschaftsschule Insel Gartenfeld in Berlin (68,5 Mio. EUR) gewonnen wurden. Trotz des leichten Aufwärtstrends im Wohnbau hatte dieser konzernweit weiterhin nur einen überschaubaren Anteil von ca. 8% am Orderbuch inne. Auch das größte Segment AT/CH verzeichnete mit +14,7% yoy auf 901 Mio. EUR ein zweistelliges Auftragsplus, insbesondere durch Großprojekte im Bereich Hochbau und Umwelttechnik. Die Auftragsentwicklung in Polen zeigte sich dagegen überraschend schwächer (-25,2% yoy auf 161 Mio. EUR). Allerdings wurden hier in Q2 bereits mehrere Ausschreibungen im Infrastruktur- und Bahnbau mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Mio. EUR gewonnen, die zeitnah zu konkreten Aufträgen werden sollten. Bei einer starken Book-to-Bill-Ratio von 1,2x stieg der Auftragsbestand des Konzerns per 31.03. auf einen neuen Q1-Höchstwert von 8.812 Mio. EUR (+4,4% yoy; +3,1% qoq). Erste Impulse aus dem 500 Mrd. EUR schweren Sonderbudget für Infrastruktur in Deutschland erwartet der Vorstand wohlgemerkt erst ab 2027.

Operative Marge verbessert: Die Konzernumsätze lagen mit 1.264,8 Mio. EUR (-0,8% yoy) knapp unter dem Vorjahresniveau, da laut Vorstand aufgrund ungünstiger Witterung speziell in Osteuropa Projektarbeiten teilweise in den April verschoben werden mussten. Auf Basis absoluter Rückgänge bei den Materialkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen gelang PORR dennoch eine EBIT-Steigerung auf 12,6 Mio. EUR (+11,7% yoy; Marge: 1,0%, +11 BP yoy), was einen neuen Rekordwert für das saisonal schwache Q1 bedeutete. Angesichts einer erhöhten Nettoverschuldung durch u.a. die Rückzahlung von Hybridkapital (46,5 Mio. EUR), das Aktienrückkaufprogramm (9,7 Mio. EUR; seit 04. April beendet) und den Mehrheitserwerb (75%) der Knape Bahnbau GmbH (11,0 Mio. EUR) verschlechterte sich das Finanzergebnis jedoch spürbar (-5,6 Mio. EUR; Vj.: -3,3 Mio. EUR), was unterm Strich in einem leicht niedrigeren Periodenergebnis von 0,7 Mio. EUR (Vj.: 1,0 Mio. EUR) mündete.

Guidance unverändert, Margenprognose angehoben: Vor dem Hintergrund der vollen Auftragspipeline geht der Vorstand für 2025 weiterhin von moderatem Wachstum und einer steigenden EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0% aus. Auch das 2030er-Mittelfristziel einer EBIT-Marge zwischen 3,5 und 4,0% wurde unverändert bestätigt. Da die Neuprojekte laut CFO bereits mit Blick auf das mittelfristig avisierte Margenniveau gepreist werden und das Auftragsvolumen u.E. insgesamt weiter an Breite gewinnt (keine Großaufträge >100 Mio. EUR in Q1; Erholungstendenzen im Wohnbau), wächst auch unsere Zuversicht für das Erreichen der Profitabilitätsziele. Daher erhöhen wir sowohl unsere mittelfristigen Margenannahmen als auch die nach wie vor defensive TV-Marge (+40 BP auf 2,4%).



Fazit: Das Q1 unterstreicht erneut die u.E. hervorragenden Perspektiven von PORR, zumal auch das Sentiment für den Bausektor inzwischen von 'Sorgenkind' zu 'Superzyklus' gedreht hat. Wir erachten die Bewertung der Aktie trotz der jüngsten Outperformance als noch immer moderat (EV/EBIT 2025e: 7,0) und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem nochmals angehobenen DCF-basierten Kursziel von 36,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR).



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PORR Aktie Die PORR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 30,60 auf Tradegate (26. Mai 2025, 14:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PORR Aktie um -2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %. Die Marktkapitalisierung von PORR bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd.. PORR zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 36,00Euro was eine Bandbreite von -35,38 %/+16,32 % bedeutet.