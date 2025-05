Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

DonDiego_223 schrieb 12.05.25, 09:33

Für das Jahr 2023 wurde der Abschluss am 12.08.2024 festgestellt. Leider halt auch eine der Geschichten, dass Investor relation eher so semi gut ist. Der Abschluss selbst dürfte aber kaum noch für Überraschungen sorgen. Der Aufschluss über das tatsächliche Geschäftsergebnis und Entwicklung wird sich daraus auch nur bedingt ableiten lassen.



Wesentlich mehr erwarte ich mir dann von der HV die wohl irgendwann iim Juni/juli stattfinden wird. Da müssten dann gescheite Aussagen getroffen werden, was mit dem Cashflow angestellt wird, wie sich der Markt in Polen/UK entwickelt, welche Kapazitäten aufgebaut worden sind bzw. werden etc. pp