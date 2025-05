Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag in einem impulsarmen Handel wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,73 US-Dollar und damit 5 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 9 Cent auf 61,44 Dollar.

Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem ist in den USA Feiertag, sodass der Rohstoffhandel in der größten Volkswirtschaft der Welt als Impulsgeber ausfällt.