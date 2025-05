Longi bringt die hocheffiziente Modulserie EcoLife für Eigenheimbesitzer auf den Markt

Frankfurt am Main (ots) - Longi, einer der weltweit führenden Solarhersteller,

bringt seine leistungsstärkste Modulserie EcoLife jetzt auch auf den

Endkundenmarkt. Die leistungsfähigste Version hat eine Leistung von 510 Watt und

eine Fläche von etwas mehr als zwei Quadratmetern, was einer Leistungsdichte von

etwa 250 Watt pro Quadratmeter entspricht. Die durchschnittliche Leistung pro

Quadratmeter bei allen heute auf dem Markt befindlichen Solarmodulen liegt bei

etwa 220. Das EcoLife-Modul ist laut aktuellen Rankings derzeit das

effizienteste Solarmodul für Wohngebäude weltweit, mit einem Wirkungsgrad von

über 25 Prozent, der weit über dem Bereich von 21-24 Prozent der Standardmodule

liegt. In der Solarbranche stellt selbst eine Steigerung um ein Prozent einen

bedeutenden Sprung dar, insbesondere für Häuser mit begrenzter Dachfläche, die

viel Leistung auf wenig Fläche benötigen.



Der Schlüssel zu dieser hohen Leistung liegt in der verwendeten Technologie:

Alle EcoLife-Module nutzen die Rückkontakt-Technik, bei der alle elektrischen

Kontakte auf die Rückseite der Zelle verlegt werden. Dadurch werden

Abschattungen auf der Vorderseite vermieden und das Modul kann mehr Sonnenlicht

einfangen. Die Technologie steigert die Leistung auch bei schwachem Licht oder

Teilverschattung. Ein integrierter Optimierer sorgt bei Verschattung dafür, dass

die Leistung hoch bleibt. Das ist bei herkömmlichen Modulen in der Regel nicht

der Fall, wenn Teile des Moduls durch Blätter, Äste oder andere Hindernisse

verdeckt werden.



EcoLife-Module sind für raue Wetterbedingungen ausgelegt. Sie können einer

Schneelast von bis zu vier Metern standhalten und Winde mit Orkanstärke

aushalten. Die 510-Watt-Version verfügt über Feuerklasse A, der höchsten

Brandschutzkategorie für Solarmodule. Longi gibt eine 30-jährige Garantie auf

die Zuverlässigkeit.



Für Liebhaber der Ästhetik eignen sich die Full-Black-Module der Serie: komplett

schwarze Paneele, die sich dezent in die Dachlandschaft integrieren. Die

EcoLife-Serie mit ihrer weltweit führenden Effizienz ist in ganz Europa

erhältlich. Weitere Informationen: https://eu.longi.com/de/ecolife-wohnserie



Haus in Stockholm mit der EcoLife-Serie (Video):



https://www.youtube.com/watch?v=9i0S1yqUtxU



