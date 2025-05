Fachkräftemangel wird zum strategischen Risiko / Gezielte Personalstrategien für Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie / Neue Branchenanalyse "Aerospace & Defense Outlook 2025" der ManpowerGroup (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Aerospace & Defense Outlook 2025



ManpowerGroup: Mit langjähriger Workforce-Expertise aus der Luft- und Raumfahrt

gut für die Bedürfnisse sicherheitsrelevanter Industrien aufgestellt



Der Bedarf an sicherheitsrelevanter Technologie, Ausrüstung und Infrastruktur

wächst rasant. Doch während die Auftragslage in der Verteidigungs- und

Sicherheitsindustrie neue Höchststände erreicht und Hersteller ihre

Produktionskapazitäten ausbauen, entwickelt sich der Fachkräftemangel zum

limitierenden Faktor für Wachstum und Versorgungssicherheit. Das zeigt die neue

Branchenanalyse "Aerospace & Defense Outlook 2025" der ManpowerGroup.





Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Verteidigungsausgabenhat sich das Marktumfeld für Hersteller und Zulieferer grundlegend verändert. InEuropa investieren Staaten massiv in den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeiten -mit langfristigen Perspektiven und hohen Planungssicherheiten. Doch um das vollePotenzial auszuschöpfen, braucht es ein ebenso entschlossenes Umdenken in derPersonalstrategie.Auftragsschwemme, leere Bewerberpools und Talente auf dem Sprung"In einer Welt im Umbruch gewinnt strategisches Workforce Planning zunehmend anBedeutung, um sicherheitskritische Bereiche personell zukunftssicheraufzustellen: Der Arbeitsmarkt ist angespannt, qualifizierte Fachkräfte sindhart umkämpft - und die Anforderungen an sie sind hoch", erklärt Kathrin Hess,Director Defense & Green Transformation bei der ManpowerGroup Deutschland . "FürUnternehmen bedeutet das: Sie müssen heute deutlich flexibler undvorausschauender denken, wenn sie erfolgreich bleiben wollen."Wie das Talentbarometer der ManpowerGroup ermittelt hat, planen mehr als einDrittel (36 Prozent) der Beschäftigten in der Gesamtbranche Industrie, ihrenaktuellen Arbeitsplatz in den kommenden sechs Monaten zu wechseln. Es ist daherauch notwendig, in die Mitarbeiterbindung und Karriereentwicklung zu investierenund den eigenen Talenten gemeinsam mit Partnern geeignete Fort- undWeiterbildungsmaßnahmen anzubieten; gerade im Segment Verteidigung undSicherheit.Hohe Sicherheitsstandards bestimmen die PersonalstrategieWeltweit geben 73 Prozent der Arbeitgeber im Industriesektor an, bei derBesetzung offener Stellen an ihre Grenzen zu stoßen. Der Bedarf reicht vonProduktionsmitarbeitenden über Softwareentwickler bis hin zu spezialisiertenSicherheitsexperten und zeigt ein strukturelles Fachkräftedefizit auf. LautStudien verliert ein durchschnittlich großes Unternehmen im Sub-SegmentLuft-/Raumfahrt und Verteidigung bis zu 330 Millionen US-Dollar jährlich durch