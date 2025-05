Starke Stimmen für eine starke Branche (FOTO)

München (ots) - Systemgastronomie präsentiert sich in Berlin als Impulsgeberin

für Wirtschaft, Integration und Politik



Unter dem Leitthema "Brücken" fand am 22. Mai die Mitgliederversammlung des

Bundesverbands der Systemgastronomie e. V. (BdS) in Berlin statt - nur wenige

Wochen nach dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung und der Konstituierung der

Bundestagsausschüsse.



Zum Auftakt der neuen politischen Legislatur setzte die Systemgastronomie damit

ein frühes Zeichen: Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und

Unternehmen folgten der Einladung zum wichtigsten Branchentreffen des Jahres.

Die Veranstaltung bot den idealen Rahmen, um den Dialog zwischen

Systemgastronomie und Politik neu zu beleben. Die Branche präsentierte sich

einmal mehr als wirtschaftlicher Impulsgeber, gesellschaftlicher

Integrationsmotor und engagierte Brückenbauerin zwischen den zentralen Akteuren

unserer Zeit.





Starkes Zeichen in BerlinBdS-Hauptgeschäftsführer Markus Suchert eröffnete die Versammlung mit einerklaren Botschaft: "Der BdS ist im politischen Berlin mehr als angekommen. UnsereAnliegen werden gehört, unsere Perspektiven fließen ein - in Diskussionen, inProzesse und vor allen Dingen in Entscheidungen." Die Systemgastronomie, die2024 rund 35 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete und etwa 40 Prozent desgesamten Gastronomiesektors ausmacht, stehe nicht nur wirtschaftlich stark da,sondern übernehme auch gesellschaftlich Verantwortung."Unsere Restaurants sind Orte der Demokratie"BdS-Präsident Matthias Kutzer betonte in seiner Rede die integrative Kraft derBranche: "Welche andere Branche ist besser zum Brücken bauen geeignet als dieSystemgastronomie?" Er würdigte das Engagement der Mitgliedsunternehmen undstellte klar: "Unsere Restaurants sind Orte der Begegnung. Sie sind Orte derDemokratie." Die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Systemgastronomie seienein Paradebeispiel für Unternehmergeist, Leistungsbereitschaft undInnovationskraft - Werte, die auch die Politik einfordere. In seiner Redeerinnerte Kutzer eindringlich an zentrale Zusagen aus dem Koalitionsvertrag.Insbesondere die dauerhafte Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Speisen aufsieben Prozent müsse nun endlich umgesetzt werden. Zugleich sprach er sichnachdrücklich für den Abbau überbordender Bürokratie und den verstärkten Einsatzdigitaler Verfahren aus - etwa bei der Abwicklung von Arbeitsverträgen oderMigrationsverfahren. Eine klare Absage erteilte Kutzer lokalen,bürokratieintensiven Verpackungssteuern sowie politischen Eingriffen in die