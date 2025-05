Wer Warren Buffett 1957 nur 100 US-Dollar anvertraute, besitzt heute?

Mit Wertekompass und Fleiß an die Weltspitze

Warren Buffett wurde 1930 inmitten der Weltwirtschaftskrise geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Omaha (Nebraska, USA) auf. Die Umgebung und die Familie prägten seinen Wertekompass, der ihn später auch als Milliardär stets am Boden hielt. So lebt er noch heute in einem Haus, das er 1958 für etwa 31.500 US-Dollar gekauft hat, und fährt mit Vorliebe gebrauchte Autos.

Seinen Geschäftssinn entwickelte er bereits in frühester Kindheit, als er beispielsweise Sechserpacks Coca-Cola kaufte, um sie einzeln mit 25 Cent Aufschlag wieder zu verkaufen, ein Flipperautomatengeschäft aufbaute, Golfbälle sammelte und verkaufte oder als Zeitungsausträger ein kleines Vermögen verdiente.

Doch seine Leidenschaft fand er schließlich in der Börse. Durch seinen Vater, einem Börsenmakler und US-Kongressabgeordneten mit hohen moralischen Überzeugungen, verbrachte er sehr viel Zeit in dessen Büro und las dort alle Börsenbücher und Zeitungen, bevor er schließlich mit elf Jahren seine erste Aktie kaufte.

Dennoch dauerte es ganze acht Jahre, bis Warren Buffett durch die Lektüre des Buches seines späteren Professors Benjamin Graham "Intelligent Investieren" seine Investmentphilosophie fand, die ihm fortan eine überragende Performance ermöglichte.

Buffett Partnership

Nach dem Wirtschaftsstudium an der New Yorker Columbia University und Lehrjahren als Analyst für die Graham-Newman Corp., kehrte er 1956 nach Omaha zurück und gründete verschiedene Partnerschaften, über die er die Gelder von Freunden, Bekannten und der eigenen Familie investierte.

Mit der daraus resultierenden Buffett Partnership erzielte er zwischen 1957 und 1968 eine Gesamtperformance von 2.610,6 Prozent, während der Dow-Jones-Index im gleichen Zeitraum 185,7 Prozent zulegte. Nach Abzug seiner Gebühren blieben den Partnern immer noch 1.403,5 Prozent.

Quelle: https://www.ivey.uwo.ca/media/2975913/buffett-partnership-letters.pdf

Besonders beeindruckend ist Warren Buffetts positive Performance in Jahren mit Aktienmarktrückgängen, was auf seine damaligen Methoden zurückzuführen ist.

Dazu gehörten Generals (klassische Value-Investments), Work-outs (Spezialsituationen wie Fusionen, Liquidationen mit vorhersehbaren Renditen) und Controls (signifikante Beteiligungen und Einflussnahme auf Unternehmen wie Sanborn Map und Dempster Mill).

Vor allem Warren Buffetts starke Beteiligung an einzelnen Firmen, bei denen er sich ein Mitspracherecht sicherte, ermöglichte es ihm, bis zu 35 Prozent der Partnership-Gelder in nur ein Unternehmen zu investieren. Er agierte somit damals ähnlich wie heutige Hedgefonds, die Anteile erwerben, um anschließend mit Effizienzmaßnahmen Werte zu heben.

Wie viel seit 1957 aus 100 bis 10.000 US-Dollar wurde

Wer das Glück hatte, bereits 1957 mit Warren Buffett anlegen zu dürfen, konnte sich bis 1964 nach Gebühren über eine Rendite von 402,9 Prozent freuen.

Anleger, die ihm treu blieben und dieses Geld anschließend wie Warren Buffett in Berkshire Hathaway investierten und die Aktie hielten, erzielten bis Ende 2024 weitere 5.502.284 Prozent Wertzuwachs.

Zusammengerechnet ermöglichte Warren Buffett seinen Anlegern so eine Gesamtperformance von 27.671.389 Prozent.

Aus nur 100 US-Dollar wurden im Laufe der Zeit 27.671.489 US-Dollar, aus 1.000 US-Dollar 276.714.891 US-Dollar und aus 10.000 US-Dollar ein Milliardenvermögen von 2.767.148.913 US-Dollar.

Berkshire-Hathaway-Chart in US-Dollar (17.03.1980 bis 24.05.2025)

Quelle: macrotrends.net

Fazit

Warren Buffett fand früh seine Berufung, die richtigen Vorbilder und die für ihn passende Investmentmethode, mit der er über viele Jahrzehnte ein Milliardenvermögen aufbaute. Dennoch zahlte er sich selbst nie mehr als 100.000 US-Dollar Jahresgehalt und sah Geld immer nur als Mittel zur Unabhängigkeit, um Dinge zu tun, die ihm Spaß machen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion