Warren Buffett enthüllt: Immobilien sind der größte Fehler für Investoren!

Die jährliche Aktionärsversammlung, bekannt als das "Woodstock der Kapitalisten", war über Jahre hinweg Buffets Bühne für Einsichten in Märkte, Investitionen und das Leben selbst. Auch in diesem Jahr sorgte er mit seinen Ansichten zu Welthandel, Marktschwankungen und vielem mehr für Schlagzeilen.

Hier einige bemerkenswerte, vielleicht übersehene Aussagen aus der Versammlung 2025:

Immobilien sind komplizierter als Aktien

Zum Thema Immobilien sagte Buffett offen, dass er kein großer Fan sei – vor allem im Vergleich zu Aktien. Der Aktienmarkt biete mehr Chancen und sei wesentlich einfacher zu handeln. Immobilien hingegen seien kompliziert, langwierig und schwer veräußerbar.

"Immobiliengeschäfte sind deutlich schwieriger als Aktien – was Verhandlungen, Zeitaufwand und die Vielzahl an beteiligten Parteien betrifft", sagte er. "An der New Yorker Börse kann man anonym in fünf Minuten Geschäfte im Milliardenvolumen abwickeln – und der Handel ist dann abgeschlossen."

Er verriet zudem, dass Charlie Munger – sein langjähriger Geschäftspartner – Immobiliengeschäfte liebte und in den letzten fünf Jahren seines Lebens noch einige davon tätigte.

Japan-Investments aus einem Handbuch entdeckt

Buffett investierte erstmals an seinem 90. Geburtstag im August 2020 in fünf japanische Handelshäuser. Inzwischen hält Berkshire etwa 10 Prozent an Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Itochu und Marubeni – und plant, diese Beteiligungen über Jahrzehnte zu halten.

"Ich blätterte einfach in einem kleinen Handbuch mit 2.000 bis 3.000 japanischen Unternehmen", erklärte Buffett. "Ein Problem ist nur: Ich kann es heute nicht mehr lesen – die Schrift ist zu klein. Aber diese fünf Handelshäuser waren damals lächerlich günstig bewertet."

Buffett betonte, dass langfristiger Investmenterfolg nicht durch viele kleine Entscheidungen entsteht – sondern durch wenige große Treffer. Er zitierte Munger: Berkshire habe den Großteil seines Vermögens mit acht oder neun Ideen über 50 Jahre hinweg gemacht.

"Wenn man alle fünf oder sechs Jahre eine echte Gelegenheit bekommt, muss man geduldig sein", sagte Buffett. "Man kann nicht erwarten, jeden Tag eine brillante Idee vom Broker oder durch Finanzlektüre zu bekommen – solche Gelegenheiten sind selten."

Buffett, bekannt für seine detaillierte Analyse von Geschäftsberichten, betonte, dass Bilanzen oft aufschlussreicher seien als die Gewinn- und Verlustrechnung.

"Ich verbringe mehr Zeit mit Bilanzen als mit der Gewinn-und Verlustrechnung. Die Wall Street beachtet Bilanzen kaum – aber ich sehe sie mir über acht oder zehn Jahre hinweg an, bevor ich mir die Ergebnisse anschaue. Denn dort lässt sich weniger verstecken."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 447,6EUR auf Tradegate (26. Mai 2025, 17:34 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 470,35 $ , was einem Rückgang von -6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!