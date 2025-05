Russland ist eine Gefahr

TURKU (dpa-AFX) - Regierungschefs aus Nordeuropa haben vor den Gefahren gewarnt, die von Russland ausgehen. "Die furchtbaren Angriffe vom Wochenende beweisen, was wir leider schon wissen: Dass Russland nicht an einem Frieden interessiert ist", sagte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen in Finnland. Tagsüber spreche Präsident Wladimir Putin über Verhandlungen, nachts bombardiere er dann die Ukraine. Die Ukraine müsse noch mehr Unterstützung bekommen.

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo sagte, Russland stelle eine "langfristige Gefahr für uns und für ganz Europa" dar. Nicht nur militärisch, sondern etwa auch durch Cyberattacken und Vorfälle in der Ostsee, wo mehrfach Unterseekabel beschädigt worden waren.