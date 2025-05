Termine bis 9. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung in Heilbronn 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung in Köln 13:00 CHE: Roche, Diagnostics Investor Day 2025 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg 14:30 FRA: Legrand, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 4/25

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 4/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 4/25

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 5/25

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Baukostenzuschuss für Batteriespeicher, Karlsruhe

09:30 DEU: Netzbetreiber TransnetBW stellt Studie zur Versorgungs­sicher­heit und Klimaneutralität vor, Stuttgart

11:00 DEU: Frühjahrespressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online), Stuttgart

17:00 DEU: Kongress Wohneigentum 2025, Stuttgart

Veranstalter sind die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen, der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und der Eigentümerverband Haus und Grund.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. MAI



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung in Essen 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung in Düsseldorf 10:00 DEU: IVU Traffic, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung in Düsseldorf 11:00 DEU: TeamBank, Hauptversammlung

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Astrazeneca, Investor Day - Sustainability 2024 Highlights Summary Call 16:00 USA: GE Healthcare Technologies, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

18:00 USA: Juniper Networks, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: Mattel, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day

CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

FRA: Carrefour, Hauptversammlung

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Macy's, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 4/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/25

08:45 FRA: BIP Q1/25 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/25

11:00 BEL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE, Hamm

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. MAI



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen



USA: Allstate, Hauptversammlung

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 HUN: Handelsbilanz 4/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/25

14:30 USA: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



HINWEIS

CHE/DNK/FIN/NOR/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag, Börse geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. MAI



TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

11:00 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/25 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 4/25

07:00 EST: BIP Q1/25

07:00 FIN: BIP Q1/25

08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 4/25

08:00 SWE: BIP Q1/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 5/25

09:00 CZS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/25 10:00 ITA: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/25

10:30 SVN: Verbraucherpreise 5/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

12:00 LVN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (vorläufig)

15:45 USA: PMI MNI Chicago 5/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

USA: 2025 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting (bis 3.6.25) u.a. mit Biontech, Pfizer, Genmab

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung



DEU: Geratherm Geschäftsbericht 2024, Geratal



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Investitionen Q1/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 4/25

09:00 CHE: BIP Q1/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg (bis 3.6.)

DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

09:30 DEU: Kapitalmarktkonferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

CHE: ILO-Jahrestagung, Genf

Die 187 Mitgliedsländer der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kommen einmal im Jahr zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Die ILO beschäftigt sich unter anderem mit den Rechten von Arbeitnehmern.

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 CHE: Julius Bär, Strategy Update

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Motors, Hauptversammlung

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 5/25



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/25

08:30 HUN: BIP Q1/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/25

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Abschluss zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg + Rede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)



DEU: European Economic Conference: Die Zukunft Europas beginnt jetzt, Berlin U.a. mit Jens Spahn (CDU/CSU), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Casaluci (CEO, Pirelli), Britta Haßelmann (Grüne).

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Rückzahlungsansprüche für Kontoführungsgebühren, Karlsruhe

18:00 DEU: «Frankfurter Bankentag» des Bankenverbandes Mitte u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky, Frankfurt

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel



FRA: OECD-Ministertreffen zur Vorstellung des Wirtschaftsausblicks, Paris (bis 4.6.)

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

09:00 LUX: Stabilus, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang April 2025

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg 10:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

SWE: Autoliv, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 5/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: BDEW Kongress 2025 «Mehr als Energie», Berlin



DEU: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Stuttgart



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Exasol, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Saint-Gobain, Hauptversammlung

15:30 USA: Walmart, Hauptversammlung

17:30 USA: PayPal, Hauptversammlung

19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung

20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/25

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/25

08:00 DEU: Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 4/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/25

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 4/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Tag der Kreislaufwirtschaft des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Werbung mit Payback-Punkten beim Kauf von Hörgeräten, Karlsruhe

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Berlin

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel



LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung



FRA: Dassault Systemes, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/25 (vorläufig)

07:00 EST: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/25

08:00 ROU: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 4/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 5/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/25

11:00 EUR: BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/25 (endgültig)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/25



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. JUNI



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 5/25

01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 4/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 LTU: Verbraucherpreise 5/25

12:00 IRL: Industrieproduktion 4/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

USA: 25. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC



HINWEIS

CHE / DNK / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- °

