Zoll-Aufschub bringt Dax wieder über 24.000 Punkte

Yankie schrieb 22.05.25, 10:27

Erinnerst du dich an die Frage von Cashi an dich?

Er hat dich um Faktencheck gebeten.



Leider scheint es so, dass du dafür nicht zu haben bist.

IHR seid offensichtlich hier DAS Trio Inkopenz, ein Dreigestirn, das nur austritt, nie aber etwas konkretes beisteuert.



Lass das endlich und mach mal was Vernünftiges, widerlege was ich dir hier erneut zitiere.



Ich darf dich erinnern:



"Da du das Lügen scheinbar einfach nicht lassen kannst und etwaige Interessirte das Forum offensichtlich nicht zurück zu lesen können/wollen, hier nochmals der Blick auf (nur) das letzte Jahr....



-> 21.2. Short 17.090

-> 22.2. Short 17.306

-> 7.3. Short 17.725 + Short 17.800

-> 20.3. Short 18.105 + Short 18.123 (mit 3fach Progi)

-> 5.4. Short 18.186

-> 11.4. Short 18.043

-> 9.5. Short 18.740

-> 17.5. Short 18.694 + Short 18.724 (mit 2fach Progi)

-> 11.6. Short 18.385

-> 25.6. Short 18.191

-> 8.8. Short 17.718

-> 18.9. Short 18.746

-> 19.9. Short 18.872



Wie gesagt, das bildet jetzt nur das Jahr 2024 ab (wir können auch gerne bis zu den legendären Corona Shorts aus April/Mai '20 bei 10.500/11.000 zurück gehen) und vielleicht habe ich da auch irgendwo einen Vertipper/Zahlendreher drin, die Tendenz dürfte aber wohl klar sein. Ist ja alles nachlesbar.

Dies sind alles eröffnete und nie (öffentlich) geschlossene Positionen und die Grundlage, jemandem, der sich hier seit Jahren selbst als der "Beste", "Profi" und " Guru" inszeniert und bezeichnet, als Lügner zu bezeichnen.



Es gab natürlich deutlich mehr eingestellte Trades, mit Gewinnen und Verlusten, welche nachvollziehbar waren und deshalb nicht aufgeführt sind.

Mir ist am Ende auch völlig egal, was wer verdient oder eben auch nicht..... sich hier aber über Jahre hinweg als der "Beste" mit Trefferquoten von 99% zu inszenieren und dann ist bei genauerem Blick darauf nichts weiter als "schlechter als Zufall" (Zitat Herr Körper) dahinter, nervt endlos und wird auch in der Zukunft angemahnt werden.



Mein Lieblings-Hater order00 könnte doch nun eigentlich mal zum Faktencheck antreten.... los gehts!

Finde den/die Fehler und mach mich zur Schnecke.... :D"