Klare Gewinne nach Zoll-Aufschub - Feiertag in London

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart postwendend wieder von ihren Freitagsverlusten erholt. Unter Anlegern sorgte es für Erleichterung, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Zölle auf Importe aus der EU um gut einen Monat verschieben will, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen.

Der EuroStoxx 50 ging am Montag 1,30 Prozent höher bei 5.395,33 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb der Eurozone gewann der Schweizer SMI 1,21 Prozent auf 7.828,13 Zähler. Die Londoner Börse blieb feiertagsbedingt ebenso geschlossen wie die US-Aktienmärkte.

Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit zunächst einen Kursrutsch ausgelöst. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe ihm nun in einem Gespräch zugesagt, dass nötige Gespräche schnell starten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Europa ist bereit, Gespräche schnell und entschlossen voranzubringen", schrieb von der Leyen auf der Plattform X./tih/he