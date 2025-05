Rheinmetall: Neues Allzeithoch - 2.000 Euro sind nur eine Frage der Zeit!

Die US-Bank JPMorgan ist nicht viel weniger euphorisch, wenn es um das Papier von Rheinmetall geht. Anfang Mai haben die Experten das Kursziel für Rheinmetall von 1400 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 20 Prozent an und misst dem Rüstungskonzern eine höhere Bewertung zu.

Die Privatbank Berenberg ist der dritte im Bunde, der das Kursziel über 2.000 Euro ansiedelt. Der DAX-Konzern biete branchenführendes Wachstum, das sich aus mehreren Quellen speise, so Experte George McWhirter. Die Aussichten blieben grundsolide, gestützt durch die europäische Aufrüstung, die weiter an Fahrt gewinne. Mittelfristige Initiativen, einschließlich einer aggressiven Expansion in den europäischen Raketenmarkt, böten Wachstumsmöglichkeiten, die über das derzeitige Portfolio hinausgingen. Die Privatbank Berenberg hat daher das Kursziel für Rheinmetall von 1630 auf 2040 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

3 Faktoren treiben die Aktie zu Wochenbeginn an

Nach einem Telefonat mit Ursula von der Leyen hat sich Donald Trump entschieden, der EU einen weiteren Aufschub der angekündigten Strafzölle zu gewähren. Der neue Stichtag ist jetzt der 9. Juli. Die europäischen Märkte atmen auf und davon profitiert auch die Aktie von Rheinmetall. Der Delle von Freitag, folgt ein neues Allzeithoch am Montag.

Dass die Anleger weiterhin so beherzt bei Rheinmetall zugreifen, liegt wohl auch daran, dass der DAX-Konzern nächste Woche in den Euro-Stoxx 50 einziehen dürfte. Der Rüstungskonzern dürfte im Juni die Aktie des Luxusgüterkonzerns Kering aus dem Index verdrängen. Grund ist ein Kursanstieg von rund 20 Prozent im Mai, der die Fast-Entry-Kriterien erfüllt. Konkurrenten wie Enel, AB Inbev, Prosus und ING konnten im gleichen Zeitraum nicht mithalten und gefährden den Aufstieg aktuell nicht.

Zudem dürften die Aussichten bei Rheinmetall weiterhin glänzend sein, da wohl noch viele weitere Aufträge ins Haus flattern. Die Bundeswehr strebt bis zum Ende des Jahrzehnts eine signifikante Stärkung ihrer Luftverteidigung an, wie aus einem von Generalinspekteur Carsten Breuer unterzeichneten Dokument hervorgeht, das Reuters vorliegt.

Hauptziele sind die integrierte Raketenabwehr, Luftverteidigung auf kurze und mittlere Reichweite sowie die Abwehr von Drohnen. Bis 2029 soll die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte ausgebaut und durch innovative Technologien gesichert werden. Prioritäten liegen zudem auf Präzisionsschlägen und der Schließung von Munitionslücken, sowie der Beschaffung von Kampfdrohnen und der Modernisierung der Luftangriffskapazität.

Mein Tipp: Jeder Rücksetzer ist eine Chance!

Das Rheinmetall auf Allzeithoch den Montag-Handel beendet hat, ist ein starkes Zeichen für die Aktie. Nach dem Bündel guter Nachrichten, war das Papier Montag stark gefragt. Das neue Allzeithoch stellt auch einige Analysten vor Probleme, denn Rheinmetall hat mittlerweile das durchschnittliche Kursziel von 15 Analysten überschritten. Es liegt bei 1.821 Euro.

Das könnte einige Experten unter Druck setzen, ihr Kursziel ebenfalls nach oben anzupassen. Und jede Anpassung dürfte der Aktie einen weiteren Schub Richtung 2.000 Euro geben. Aktuell empfehlen von den 15 Experten 13 die Aktie zum "Kauf" und zwei raten das Papier zu "Halten". Aus der Hand geben würde die Aktie niemand.

Da die geopolitischen Konflikte gerade wieder eher zunehmen als abnehmen, bleibt die Aktie von Rheinmetall weiterhin im Fokus der Anleger. Zudem gehe ich weiterhin davon aus, dass Rheinmetall einen Aktiensplit beschließt, wenn die Aktie über 2.000 Euro steigt.

Daher ist die Aktie an schwachen Tagen immer ein Kandidat für das Depot. Um eine mögliche aufkommende Frage gleich mitzubeantworten: Anleger sollten vor dem Aktiensplit zugreifen, nicht danach.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat.

