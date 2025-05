Gewinne nach Zoll-Aufschub - Feiertag in London

Der EuroStoxx 50 ging am Montag 1,30 Prozent höher bei 5.395,33 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb der Eurozone gewann der Schweizer SMI 1,21 Prozent auf 7.828,13 Zähler. Die Londoner Börse blieb feiertagsbedingt ebenso geschlossen wie die US-Aktienmärkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart postwendend wieder von ihren Freitagsverlusten erholt. Unter Anlegern sorgte es für Erleichterung, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Zölle auf Importe aus der EU um gut einen Monat verschieben will, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen.

Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit zunächst einen Kursrutsch ausgelöst. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe ihm nun in einem Gespräch zugesagt, dass nötige Gespräche schnell starten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Europa ist bereit, Gespräche schnell und entschlossen voranzubringen", schrieb von der Leyen auf der Plattform X.

Laut den Experten von UBS trieb die Anleger am Freitag erneut die Angst vor einem globalen Handelskonflikt um. "Die Schlagzeilen über die Gespräche zwischen der EU und den USA am Wochenende waren seitdem positiver", gaben sie sich jetzt erleichtert. Sie rechnen damit, dass die Handelsstreitigkeiten noch weitere Schwankungen nach sich ziehen. "Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass sich letztlich Pragmatismus durchsetzen wird".

Aus Branchensicht waren die am Freitag noch stark leidenden Aktien aus dem Autosektor führend. Ihr Teilindex Stoxx Europe 600 schloss 1,8 Prozent höher. Aktien des Autobauers Stellantis , der dank der Tochter Chrysler besonders stark mit den USA verflochten ist, waren mit 4,8 Prozent Plus bester Wert im EuroStoxx. Für Gesprächsstoff im Sektor sorgte auch der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD mit der Ankündigung deutlicher Preissenkungen.

Auf den Plätzen dahinter lagen mit Industriegütern und dem Bausektor einige Branchen, die von den umfangreichen Infrastruktur-Investitionen profitieren könnten, die vor allem in Deutschland vorgesehen sind. Dazu könnten auch Aktien aus dem Stahlbereich zählen. Titel des Branchenriesen ArcelorMittal gewannen 4,2 Prozent.

Verlierer gab es in der Branchentabelle keine. Einzelhandelswerte legten lediglich um 0,3 Prozent zu./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 5.394 auf TTMzero (26. Mai 2025, 18:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,19 %. Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 26,55 Mrd.. Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +19,97 %/-1,84 % bedeutet.