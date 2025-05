Eröffnung der 20. Western China International Fair mit über 3.000 Unternehmen

CHENGDU, China, Mai 26, 2025 /PRNewswire/ -- Die 20. Western China International Fair (WCIF) wurde am 25. Mai in Chengdu, Provinz Sichuan, unter dem Motto „Deepen Reform for More Momentum, Expand Openness for Greater Growth" eröffnet. An der fünftägigen Messe nahmen über 3.000 Unternehmen aus 62 Ländern und Regionen sowie 27 Provinzen (autonome Regionen und Kommunen) in China teil.

Das 20. WCIF hat mit Ungarn und Laos zwei Ehrengastländer und mit Zhejiang und Qinghai zum ersten Mal zwei Ehrengastprovinzen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein besonderer Partner. Darüber hinaus wurden 15 Themenpavillons in drei Ausstellungsbereichen eingerichtet: Ausstellungsbereich „Öffnung und Zusammenarbeit", Ausstellungsbereich „Neue industrielle Dynamik" und Ausstellungsbereich „Wunderbares Leben". Mit einer Gesamtausstellungsfläche von 200.000 Quadratmetern konzentriert sich diese Messe auf die Präsentation der neuesten wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften sowie der charakteristischen Industrien der teilnehmenden Länder und Regionen. Von allen teilnehmenden Unternehmen in diesem Jahr gehören 114, d. h. 55,6 %, zu den Fortune Global 500 Companies, den Top 500 Chinese Enterprises und den Top 500 Chinese Private Enterprises. Im Einzelnen sind 61 Fortune Global 500 companies vertreten, was einem Anstieg von 74,3 % gegenüber der letzten Ausgabe entspricht.

Die diesjährige WCIF umfasst im Wesentlichen 25 Veranstaltungen, darunter Opening Ceremony, Western China Investment Promotion Fair & Contract Signing Ceremony of Economic Cooperation Projects, Western China International Sourcing Conference und Guest Country of Honor Events. Teilnehmer aus Westchina haben Verträge über 416 Investitionskooperationsprojekte mit chinesischen und ausländischen Investoren unterzeichnet, die ein Investitionsvolumen von 354,3 Milliarden RMB umfassen. Es wird geschätzt, dass mehr als 2.200 Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 3,7 Billionen RMB in Angriff genommen worden sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696030/The_20th_Western_China_International_Fair_opens.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-der-20--western-china-international-fair-mit-uber-3-000-unternehmen-302465279.html