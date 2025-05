Schwarz Digits baut eigene souveräne Cloud STACKIT zum deutschen Hyperscaler aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Schwarz Digits erweitert sein Portfolio rund um seine souveräne Cloud STACKIT

und baut sie zum deutschen Hyperscaler aus. Die Verkündung fand im Rahmen der

Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) statt, mit

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und weiteren Entscheidern aus

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

- Für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist jetzt eine souveräne Lösung

von Schwarz Digits verfügbar: STACKIT ermöglicht Rise with SAP gehostet auf

der eigenen, deutschen Infrastruktur als Alternative zu US-Tech Konzernen.

- Gemeinsam mit Aleph Alpha bietet Schwarz Digits jetzt PhariaAI auf STACKIT an.

Als eine Art KI-Betriebssystem erleichtert es die Entwicklung und den Einsatz

von KI in einem souveränen Umfeld.

- Der sichere Kommunikationsdienst Wire ist zeitnah auf STACKIT verfügbar. Neben

den Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen führende Firmen und Organisationen

auf Wire.



Schwarz Digits baut seine souveräne Cloud STACKIT zum deutschen Hyperscaler aus.

Im Rahmen der Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) verkündete das

Unternehmen neue Produkte, die diesen Anspruch untermauern.









Ein wichtiger Schritt der Digitalisierung ist das Verlegen von Daten und

Prozessen in die Cloud. Das steigert Flexibilität und Produktivität. In diesen

Daten und Prozessen steckt umfangreiches Wissen über die jeweilige Organisation.

Bisher standen für die Digitalisierung vorwiegend Cloud-Angebote von

US-Konzernen zur Auswahl. Für ihre Digitalisierung setzen Unternehmen entweder

auf außereuropäische Cloud-Lösungen oder sie transformieren ihre Prozesse und

Daten nicht in die Cloud. Letzteres führt dazu, dass Europa bei der

Digitalisierung den Anschluss verliert. Einseitige Abhängigkeiten von

außereuropäischen Konzernen hingegen sind ein Problem, weil diese in anderem

Rechtsrahmen agieren und trotzdem großen Einfluss auf unsere kritische Digitale

Infrastruktur haben. Umso wichtiger ist es, europäische Kapazitäten aufzubauen.



Digitale Transformation mit SAP S4/HANA Private Cloud auf deutscher

Infrastruktur



Schwarz Digits baut diese Kapazitäten mit Hochdruck auf. Ein Beispiel ist die

Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Cloud. Hierfür stellt Schwarz

Digits ab sofort ein neues Angebot auf STACKIT bereit. "Wollen Unternehmen und

Organisationen zukunftsfähig aufgestellt sein, müssen sie zentrale

Geschäftsprozesse in einer Cloud-Umgebung modernisieren und digitalisieren",

sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Bisher standen dafür

vorwiegend Cloud Anbieter aus nicht EU-Ländern zur Auswahl. Durch unsere Seite 2 ► Seite 1 von 2





