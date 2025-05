TeamViewer ist ein führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools 2025

Diese Anerkennung folgt auf TeamViewers strategische Übernahme von 1E Anfang 2025, einem Marktführer im Bereich autonomer DEX-Software. Die marktführende Technologie von 1E ist mittlerweile vollständig in das TeamViewer-Portfolio integriert. TeamViewer hat damit den Funktionsumfang seiner Produkte erheblich verbessert und seine Position im DEX-Markt gestärkt.

Der Gartner Magic Quadrant for DEX Management Tools 2025 bewertet Anbieter im Bereich DEX-Management und hebt insbesondere Umsetzung und Vision von TeamViewer hervor. Auch insgesamt rangiert TeamViewer unter den drei am besten bewerteten Anbietern.

„Die Position als Leader im Gartner Magic Quadrant bestätigt für uns den hohen Wert, den unsere Lösungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt haben", so Mark Banfield, CCO von TeamViewer. „Unternehmen brauchen heute zuverlässige, intelligente Anwendungen, um die digitale Nutzererfahrung für ihre Mitarbeitenden zu verbessern. Wir sind stolz darauf, genau das liefern zu können: produktivere, reaktionsschnellere und ansprechendere digitale Arbeitsumgebungen. Zudem entwickeln wir uns weiter, indem wir die Plattform zu einer intelligenteren All-in-One-Lösung ausbauen, die ein breites Spektrum an Funktionen beinhaltet und alle Anforderungen an den digitalen Arbeitsplatz abdeckt."

Mit TeamViewer DEX können IT-Teams mögliche Probleme auf Endgeräten automatisch und in Echtzeit identifizieren und beheben. Indem autonome Fehlerbehebung und KI-gestützte Analysen zusammenwirken, steigern Unternehmen mit TeamViewer ihre betriebliche Effizienz, senken IT-Kosten und gestalten digitale Arbeitsplätze, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpassen.

Diese bislang auf Großunternehmen zugeschnittene DEX-Anwendung macht TeamViewer mit DEX Essentials nun auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich. Zudem hat das Unternehmen mit TeamViewer ONE eine integrierte Plattform vorgestellt, die Remote Connectivity, Gerätemanagement, intelligente Automatisierung und DEX vereint. Die Vereinheitlichung dieser Funktionen ermöglicht es Unternehmen, sowohl ihre IT-Landschaft als auch alle anderen vernetzten Geräte effizienter und kontrollierter zu verwalten, zu unterstützen und zu optimieren.