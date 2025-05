Moskau nennt Brandanschlagsvorwürfe aus London lächerlich

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat Spekulationen über eine mögliche Verwicklung in einen Brandanschlag auf das Haus des britischen Premierministers Keir Starmer als lächerlich zurückgewiesen. "London neigt dazu, Russland zu verdächtigen, hinter allem schlechten zu stehen, das in Großbritannien passiert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. In der Regel seien diese Verdächtigungen "grundlos, ohne Beweise und nicht selten lächerlich", fügte er hinzu.

Im Mai waren innerhalb weniger Tage sowohl an einem Haus des Premiers im Norden Londons als auch an einer weiteren Immobilie und einem Auto, die mit Starmer in Verbindung stehen, Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. In der Folge wurden drei Verdächtige festgenommen, zwei ukrainische und ein rumänischer Staatsbürger.