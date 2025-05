Börsen Update USA - 26.05. - US Tech 100 stark +1,46 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 42.057,72 PKT und steigt um +1,08 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,43 %, Unitedhealth Group +2,33 %, NVIDIA +2,17 %, Apple +2,09 %, Verizon Communications +1,86 %

Flop-Werte: Boeing -0,02 %, Walmart +0,34 %, Procter & Gamble +0,34 %, Coca-Cola +0,44 %, Walt Disney +0,49 %

Der US Tech 100 steht bei 21.221,59 PKT und gewinnt bisher +1,46 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,02 %, AppLovin Registered (A) +3,25 %, Texas Instruments +3,13 %, Marvell Technology +3,06 %, Axon Enterprise +3,00 %

Flop-Werte: T-Mobile US -0,35 %, Mondelez International Registered (A) -0,18 %, Linde -0,17 %, Diamondback Energy -0,15 %, Palo Alto Networks -0,09 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 5.876,58 PKT und steigt um +1,23 %.

Top-Werte: AES +3,28 %, Texas Instruments +3,13 %, West Pharmaceutical Services +3,10 %, Deckers Outdoor +3,07 %, Axon Enterprise +3,00 %

Flop-Werte: AbbVie -0,99 %, Bank of America -0,89 %, Newmont Corporation -0,84 %, DTE Energy -0,83 %