Dow - Aktie im Rampenlicht - 26.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Dow in den letzten drei Monaten Verluste von -27,61 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dow Aktie damit um -5,82 % günstiger geworden.Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,00 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

Dow Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat +10,25 % 3 Monate -27,61 % 1 Jahr -50,61 %

Informationen zur Dow Aktie

Es gibt 707 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,17 Mrd.EUR wert.

In der Vorwoche wurden mehrere negative News an der Wall Street verarbeitet und letztlich mit einem nur relativ kleinen Minus in den Kursen reflektiert. Über die Abstufung des Ratings durch Moody`s und die schleppende Anleihenauktion haben wir am Freitag bereits gesprochen. Kurz danach drohte Donald Trump der EU mit einem Zoll von 50 Prozent auf alle Waren, die zum 2. Juni bereits aktiv sein sollten. Entsprechend rot gestaltete sich der Freitag, doch das erste direkte Gespräch am Wochenende stimmte nun wieder zuversichtlich. Eine erste Verschiebung dieser Pläne bis zum 9. Juni wurde ausgehandelt und weitere Gespräche in Richtung einer dauerhaften Lösung stimmen die Märkte nun wieder positiv. So machte der DAX alle Verluste vom Freitag wett und notierte zum Wochenstart erneut über 24.000 Punkten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Dow Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.