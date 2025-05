TeamViewer ist ein führender Anbieter im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools 2025

Syrtakihans schrieb heute 19:40

Die hier zu vernehmende kritische Sicht der 1E-Übernahme teile ich nicht. Ein Unternehmenswert ist nicht absolut, sondern hängt vom Nutzen ab, den der Käufer erzielen kann. TV verspricht sich einen sehr viel höheren Nutzen von 1E als ein rein passiver Finanzinvestor. Der Verschuldungsgrad ist hoch, aber bei dem stabilen hochprofitablen Geschäft noch vollkommen ok. TV hat eine EBITDA-Marge um die 35% und generiert hohe freie Cashflows mit denen die Schulden abgetragen werden können. Der Verschuldungsgrad wird Ende 2025 bei ca. 3,0 liegen, Ende 2026 bei ca. 2,0 und irgendwann in 2028 sind die durch 1E bedingten Schulden abgetragen.



Die Argumentation von Steil/Wilkens/Banfield hinsichtlich der 1E-Übernahme ist für mich schlüssig: Mit seinen komplementären Produkten und Technologien bietet 1E eine gute Ergänzung für TV. TVs Fernwartungslösungen werden um Endpunktlösungen ergänzt, womit man sich erhofft am schnell wachsenden DEX-Markt teilzuhaben. Zudem soll eine breitere geografische Streuung erreicht werden, da 1E im nordamerikanischen Markt stark ist usw. (ist hier im Grunde alles schon geschrieben worden).



1E selber ist - unabhängig vom Kaufpreis gesehen - ein starkes Unternehmen. Es wurde im Gartner Magic Quadrant 2024 für DEX-Management Tools als führend eingestuft. Gartner bescheinigt 1E außerdem den zweitgrößten globalen Marktanteil in seiner Kategorie (nach Nexthink auf Platz 1).



Der investment case ist der, dass IE mit seinen komplementären Produkten es ermöglicht TVs Kundenstamm zu vergrößern, den Markt somit tiefer zu durchdringen und zu erweitern, und mehr Umsatz pro Kunde zu erlösen.



TVs Kernsegment Enterprise wuchs bis zuletzt um rd. 20% - trotz eines von Investitionszurückhaltung geprägten Makro-Umfeld. Das ist sehr stark und nicht Ausdruck irgendwelcher operativen Probleme. Selbst wenn man der Vision des Vorstands nicht folgt und nur von Raten im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich ausgeht, liegt der daraus abgeleitete Unternehmenswert nach alter Schule weit über dem gegenwärtigen Börsenkurs.



Was die hier wiederholt zu lesende Kritik am Vorstand betrifft: Was wurden konkret für Fehler begangen? Der einzige Fehler, den ich hier sehe, ist der Sponsoringvertrag mit Manchester United - und der wurde korrigiert. Ansonsten kann man den Vorstand nicht dafür verantwortlich machen die Aktie zu überhöhten Preisen an der Börse gekauft zu haben und nun auf dicken Verlusten zu sitzen.