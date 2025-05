ValueLabs gewinnt neun Globee Awards und bestätigt seine Position als Marktführer bei agentischen KI-Diensten

HYDERABAD, Indien, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- ValueLabs wurde bei den Globee Awards 2025 for Artificial Intelligence ausgezeichnet und erhielt acht Gold- und eine Bronze-Auszeichnung in wichtigen Kategorien. Diese Anerkennung unterstreicht die Position des Unternehmens als Anbieter von KI-Dienstleistungen und echte „Category of One".

Als die generative KI vor 28 Monaten auf den Plan trat, sah ValueLabs in ihr sowohl eine existenzielle Bedrohung als auch eine einmalige Chance zur Neuerfindung. Seine Reaktion war prompt und entschlossen.