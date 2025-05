Onco-Innovations gibt den Beginn der Herstellung von präklinischem Testmaterial für seine PNKP-Inhibitortechnologie durch Dalton Pharma bekannt

Die aktuelle Arbeitsphase umfasst Prozessoptimierung und Scale-up-Fertigung, die auf die Herstellung von 50 Gramm des proprietären PNKP-Inhibitors von Onco, bekannt als A83B4C63, abzielen. Dieses Material wird in präklinischen Studien, einschließlich In-vitro- und In-vivo-Tests, eingesetzt und soll regulatorische Vorbereitungen für einen IND-Antrag (IND, Investigational New Drug) in den USA unterstützen, die das Unternehmen in diesem Jahr plant. Dalton, ein führendes kanadisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), besitzt die für das Projekt erforderlichen fundierten technischen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Im Jahr 2021 veröffentlichten Forscher der Universität Alberta zwei Peer-reviewed-Studien zur Bewertung des nanopartikelformulierten PNKP-Inhibitors A83B4C63 von Onco-Innovations in präklinischen Darmkrebs-Modellen. Die im Juni durchgeführte Studie[i] zeigte, dass die Behandlung mit dem in Nanopartikeln eingekapselten PNKP-Inhibitor die mittlere Überlebenszeit von Mäusen, die an kolorektalem Karzinom mit PTEN-Mangel litten, signifikant auf 60 Tage verlängerte, verglichen mit 23 Tagen bei unbehandelten Kontrollen. Die im Dezember durchgeführte Studie[ii] ergab, dass die Kombination des nanopartikelformulierten PNKP-Inhibitors mit Strahlentherapie das Tumorwachstum bei kolorektalen Krebsmodellen ohne signifikante Toxizität für gesundes Gewebe verzögert. Diese Ergebnisse untermauern die Weiterentwicklung des PNKP-Inhibitors als einen zielgerichteten therapeutischen Ansatz in der Onkologie.