ValueLabs gewinnt neun Globee® Awards und bestätigt seine Position als Marktführer bei agentischen KI-Diensten

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - ValueLabs (https://www.valuelabs.com/)

wurde bei den Globee® Awards 2025 for Artificial Intelligence ausgezeichnet und

erhielt acht Gold- und eine Bronze-Auszeichnung in wichtigen Kategorien. Diese

Anerkennung unterstreicht die Position des Unternehmens als Anbieter von

KI-Dienstleistungen und echte "Category of One".



Als die generative KI vor 28 Monaten auf den Plan trat, sah ValueLabs in ihr

sowohl eine existenzielle Bedrohung als auch eine einmalige Chance zur

Neuerfindung. Seine Reaktion war prompt und entschlossen.





Das Unternehmen erklärte sein bisheriges Geschäftsmodell für obsolet undentwickelte AiDE®, das Enterprise Operating System, das nun alle Funktionenunterstützt. Nach der vollständigen internen Umsetzung ist das Unternehmen dazufähig, Lösungen in beispielloser Geschwindigkeit und in jedem Maßstabbereitzustellen.AiDE® wirkt wie ein "Ironman-Anzug" für Designer, Architekten, Entwickler undTester, der die Produktivität steigert, die Qualität verbessert und die Grenzendes Machbaren erweitert. Diese Demokratisierung des Know-hows hat dieArbeitsweise der Teams über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklunghinweg grundlegend verändert.Über die traditionellen KI-Anwendungsfälle hinaus ermöglichen die vertikalenKI-Beratungs- und -Lösungen von ValueLabs den Unternehmen, ihre gesamtenGeschäftsmodelle für eine KI-zentrierte Welt neu zu konzipieren. Durch dieKombination von fundiertem Fachwissen und agentischen KI-Fähigkeiten helfen sieUnternehmen, branchenspezifische Prozesse in intelligente, autonome Workflowsumzuwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.Die Anerkennung durch die Globee® Awards in unterschiedlichen Kategorienunterstreicht die Vielseitigkeit der Plattform und ihre reale Wirkung inverschiedenen Branchen. ValueLabs wurde in den folgenden Kategorienausgezeichnet: Gold Awards:- Artificial Intelligence Company of the Year: ValueLabs- Best Achievement in Artificial Intelligence Operations: AiDE Operations- Best AI Platform: AiDE®- Best AI-driven Personalization Solution: AiDE UX- Best AI-driven Automated Testing Solution: AiDE QE- Best AI-powered Customer Insights Solution: AiDE Conversational Insights- AI-Driven Threat Detection: AiDE Shield- Most Innovative Artificial Intelligence Tool for Customer Service: AiDE ChatBronze Award:- Best AI-based Knowledge Management Solution: AiDE Academy"Diese Auszeichnungen spiegeln die natürliche Entwicklung unserer 28-jährigenReise wider", so Arjun Rao, Gründer und Chairman von ValueLabs. "Wirimplementieren nicht nur KI. Wir transformieren ganze Wertschöpfungsketten und