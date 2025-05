Schwarz-Rot hat mehr Vertrauen als Ampel zu Beginn

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Vertrauen der Deutschen in die neue Bundesregierung ist nach einer aktuellen Umfrage größer als bei Antritt der vorherigen Ampel-Koalition im Jahr 2021. In einer repräsentativen Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung sagten 56 Prozent der Befragten, sie setzten große Hoffnungen auf die neue Regierung aus Union und SPD. Vor vier Jahren hatten nur 52 Prozent sich so zu neuen Regierung geäußert.

Die Ostdeutschen zeigten sich deutlich skeptischer. Nur 50 Prozent der Befragten setzen der Umfrage zufolge große Hoffnungen auf die neue Regierung. Allerdings sind das 11 Prozentpunkte mehr als bei Antritt der Ampel.