Leitindex wieder knapp unter 24.000 Punkten erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag weiter um die 24.000-Punkte-Marke pendeln. Vor einer Woche hatte er diese erstmals überschritten, doch seither tut sich der deutsche Leitindex schwer damit, sich über dieser zu etablieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun wieder etwas darunter. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start lag die Indikation 0,2 Prozent tiefer bei 23.980 Punkten.

Den Rücksetzer vom Freitag wegen eines erneuten Zollschocks konnte der Dax am Vortag wieder ausgleichen, nachdem US-Präsident Donald Trump die angekündigten Abgaben auf EU-Einfuhren verschoben hatte. Doch für mehr als einen erneuten Test der 24.000 Punkte scheint die Nachrichtenlage vorerst nicht zu reichen. Etwa 100 Punkte hatten im Montagshoch noch zum Rekord von 24.152 Zählern aus der Vorwoche gefehlt.

Der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos sieht den Dax charttechnisch bedingt in einer Seitwärtstendenz. Um seine Richtung zu finden, mangelt es ihm am Dienstag auch an notwendigen Impulsen aus New York, da am Vorabend in den Vereinigten Staaten York feiertagsbedingt kein Handel stattfand. In Asien ergab sich in Tokio und an den China-Börsen eine leichtere Tendenz./tih/zb