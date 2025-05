Tesla-Schock-Zahlen in Europa: Verkaufszahlen mehr als halbiert!

Auch im bisherigen Jahresverlauf sieht es düster aus: Zwischen Januar und April 2025 verkaufte Tesla europaweit insgesamt 41.677 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 46,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Damit verliert der einstige Marktführer unter den Elektroautobauern zunehmend an Boden.

Für Elon Musk verläuft das Jahr 2025 bislang alles andere als erfolgreich – zumindest was Tesla betrifft. Laut den soeben veröffentlichten Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbands Acea brach der Absatz von Tesla-Fahrzeugen im April innerhalb der EU um 52,6 Prozent ein. Es wurden nur noch 5.475 Fahrzeuge verkauft, also halb so viele wie im Vorjahresmonat.

Besonders bitter für Tesla: Laut einer Auswertung des Analysehauses Jato Dynamics fiel der US-Hersteller im April hinter gleich zehn Konkurrenten zurück, darunter europäische Platzhirsche wie Volkswagen, BMW und Renault sowie der chinesische Herausforderer BYD.

Der Rest der Branche zeigt sich robuster: BMW steigerte seine Verkäufe in der EU im April auf 66.661 Einheiten, was einem Plus von knapp 10 Prozent entspricht. Noch besser lief es bei der VW-Gruppe, die insgesamt 257.111 Fahrzeuge absetzte, was einem Zuwachs von 2,9 Prozent entspricht. Mercedes-Benz stagnierte mit 46.757 verkauften Autos (+0,7 Prozent), während BYD seinen Marktanteil in Europa weiter ausbaut. Der chinesische Hersteller konnte 17.440 Fahrzeuge verkaufen, was einem Anstieg um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Stellantis hingegen musste einen leichten Rückgang um 1,1 Prozent auf 150.785 Fahrzeuge hinnehmen.

Trotz des Rückgangs bei Tesla wächst der Markt für reine Elektroautos in Europa weiter. In den ersten vier Monaten des Jahres 2025 legten die Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge um 26,4 Prozent zu und erreichen mittlerweile einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Vor allem deutsche Hersteller profitieren, während Tesla offenbar an Attraktivität verliert.

Die Schwäche auf dem europäischen Markt kommt für Elon Musk zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Während seine Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit wiederholten Ausfällen zu kämpfen hat, gerät auch das Kerngeschäft mit Elektroautos zunehmend unter Druck.

Musk hatte bereits reagiert und seine Rolle in der von Donald Trump ins Leben gerufenen Regierungsabteilung für Effizienz ("Doge") zurückgefahren, um sich wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren. Doch bislang zeigen sich keine spürbaren Erfolge.

Der Markt wird nun genau beobachten, ob Tesla neue Impulse setzen kann – etwa durch Preisstrategien, neue Modelle oder eine verbesserte Lieferperformance. Fest steht: Die europäische Konkurrenz schläft nicht und Teslas Vorsprung scheint endgültig geschmolzen zu sein.

Auch für die Tesla-Aktie läuft es derzeit nicht rund. Seit Jahresbeginn hat der Titel fast 20 Prozent an Wert verloren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion