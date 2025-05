Beliebt, aber bundespolitisch unerwünscht? (FOTO)

Aachen (ots) - Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) fordert

Planungssicherheit und weniger Hürden für Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern.

Neue Gesetze und Regularien bringen Verunsicherung.



In Deutschland gibt es 22 Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und über

die Hälfte der Bevölkerung lebt darin. Der Ausbau von Solaranlagen auf diesen

Gebäuden leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Er wäre

auch sozial gerecht, wirtschaftlich vernünftig und stärke die direkte

Beteiligung der Bürger:innen an der Energiewende.





Städte und Gemeinden haben das erkannt. Der SFV hat deshalb ein neues

Beratungsangebot konzipiert und ist mit den Pilotkommunen Aachen und Lüneburg in

die Umsetzung gestartet. Zudem hat der Verein ein bundesweites Netzwerk zur

gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung aufgebaut und konnte vor Kurzem die ersten

Leuchtturmprojekte in Rheine und Halle (Saale) präsentieren.



Doch diese positiven Entwicklungen werden durch aktuelle Gesetzesinitiativen,

allen voran das sogenannte Solarspitzengesetz, bedroht. "Täglich erreichen uns

Anrufe von Menschen, die PV wollen, aber durch die neuen Gesetze und

Entwicklungen verunsichert sind." sagt Taalke Wolf aus dem Beratungsteam des

SFV. In den Telefonaten geht es um anspruchsvolle Themen wie die Nullvergütung,

die Begrenzung der Einspeiseleistung, die fehlende Verfügbarkeit intelligenter

Messsysteme, die zunehmenden Abregelungen von PV-Strom ohne finanziellen

Ausgleich, sowie deutlich angehobene Jahrespreise für Messstellen im Gebäude.

Hinzu kommt die Debatte über mögliche Netzentgelte für die Einspeisung von

Solarstrom. "Wir selbst haben ja schon Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit

und Komplexität der neuen Themen und Einschränkungen Schritt zu halten - wie

sollen Endverbraucher:innen das schaffen?" kritisiert Wolf.



Der SFV fordert die Bundesregierung dringend dazu auf, die vorhandene

Begeisterung für Photovoltaik durch stabile und einfache Rahmenbedingungen zu

fördern. Entbürokratisieren und die Investitionsbereitschaft durch Klarheit

aufrechtzuerhalten, ist mit Blick auf die Klimaschutzziele dringend

erforderlich.



Weitere Informationen zu PV auf Mehrfamilienhäusern sowie umfassende Artikel zu

den angesprochenen Beratungsthemen finden Sie unter

https://www.sfv.de/publikationen/artikel .



