Boeing bereit für Ausbruch

Der Anstieg über die Barriere zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar war ein erster wichtiger Schritt hin zu einem Lauf an den übergeordneten und seit 2021 bestehenden Abwärtstrend, verlaufend um 210,00 US-Dollar. Auf dem Weg dorthin konnte auch der EMA 200 (rote Linie) erfolgreich überwunden werden, in den letzten Tagen ist Boeing jedoch in eine wohlverdiente Konsolidierung übergegangen und sammelt nun Kräfte für einen bevorstehenden Ausbruch.

Hier ließen sich bereits erste spekulative Long-Positionen auf einen Anstieg an 220,00 US-Dollar aufbauen, aber erst darüber wird der Boeing-Aktie das weitaus größere Kurspotenzial an 233,85 und schließlich die Verlaufshochs aus 2023 bei 267,54 US-Dollar zugetraut. Bereits investierte Anleger können den EMA 200 als Maßstab für ihre Stopps ansetzen. Nach Möglichkeit sollte es nicht mehr darunter gehen, weil dann noch einmal die Unterstützungszone zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar einen Test erfahren würde.