Schott Pharma im Pullback

Durch den Sprung über das Kaufniveau von rund 27,00 Euro gelang es Schott Pharma binnen weniger Tage direkt in die Nähe des ersten Kursziels von 30,20 Euro anzusteigen. Ab Donnerstag letzter Woche ging es schließlich in einen nicht unerwarteten Pullback talwärts, hierbei wurde das Ausbruchsniveau anvisiert. Der Anfang dieser Woche präsentiert sich dagegen wieder äußerst positiv, sodass eine baldige und vollständige Abarbeitung des ersten Kursziels bei 30,20 Euro angenommen werden kann, darüber bestünde die Chance auf eine Rallyefortsetzung bis auf 32,40 und schließlich 33,20 Euro. Bestehende Long-Positionen können nun etwas enger um 26,20 Euro abgesichert werden, aber auch ein unmittelbarer Einstieg in Long-Positionen würde sich angesichts des Chancen-Risiko-Verhältnisses sehr stark an dieser Stelle anbieten.

Trading-Strategie: