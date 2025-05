Modern Meadow stellt auf dem Global Fashion Summit die neue Marke INNOVERA Leather Alternative vor

NUTLEY, N.J., 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab bekannt, dass es auf dem Global Fashion Summit, der führenden internationalen Veranstaltung für Nachhaltigkeit in der Mode, sein Material der nächsten Generation vorstellen wird, das jetzt unter dem Namen INNOVERA bekannt ist. INNOVERA, früher bekannt als BIO-VERA, wird in Zukunft das wichtigste Materialprodukt von Modern Meadow sein und steht im Einklang mit der Ausrichtung des Unternehmens, die beste nachhaltige Lederalternative auf dem Markt anzubieten. Während des Gipfeltreffens vom 3. bis 5. Juni in Kopenhagen wird Modern Meadow INNOVERA ausstellen und sein CEO, David Williamson, PhD, wird an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Bio-Design Futures" teilnehmen.

„Innovationen, die sich auf Bioengineering, von der Natur inspirierte Proteine und kommerzielle Lösungen konzentrieren, sind für die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Mode unerlässlich", so Dr. Williamson. „Indem wir unsere Ressourcen INNOVERA widmen, positionieren wir Modern Meadow, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und die fortschrittlichste Lederalternative zu liefern. Dieser einzigartige Fokus ermöglicht es uns, die kommerzielle Produktion effizienter zu gestalten, Industriepartnerschaften zu vertiefen und sicherzustellen, dass Designer und Marken Zugang zu einem luxuriösen, hochleistungsfähigen Material haben, das schön und besser für den Planeten ist."

INNOVERA wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt und besteht zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff. INNOVERA ist völlig tierversuchsfrei und ahmt das Aussehen und die Haptik von Kollagen nach, das in Leder vorkommt. Es ist leicht, doppelt so stark wie herkömmliches Leder und in verschiedenen Farben, Haptiken und Verarbeitungen erhältlich. Es erfordert keine besonderen Konservierungs- oder Lagerungsbedingungen, was die Komplexität und die Kosten reduziert, und lässt sich an jeden Standardherstellungsprozess anpassen. Die kommerziellen Produktionskapazitäten von Modern Meadow machen INNOVERA für Kunden leicht verfügbar und vereinfachen die Lieferkette in den Bereichen Mode, Schuhe, Automobil und Innenausstattung.