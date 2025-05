Kleine Verluste - Dax pendelt um 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann seinen Schwung vom Wochenstart am Dienstag zunächst nicht mitnehmen. Stattdessen manifestiert sich ein Pendelkurs um die runde Marke von 24.000 Punkten, an der der deutsche Leitindex im laufenden Jahr bereits ein Plus von rund zwanzig Prozent aufweist - ungeachtet aller Unsicherheiten.

Am Montag waren die Aktienmärkte in Großbritannien und auch den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt geschlossen, was sich in ruhigem Handel und raren Analystenkommentaren bemerkbar machte. In diesem Umfeld schaffte es der Dax zeitweise bis auf etwas mehr als 100 Punkte an sein jüngstes Rekordhoch bei 24.152 Punkten heran. Auslöser war der Aufschub, den US-Präsident Trump den Europäern nach seiner jüngsten Zoll-Drohung gewährte.