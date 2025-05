Barclays hebt Ziel für Bayer auf 25 Euro - 'Equal Weight'

retcodnipS schrieb 23.05.25, 13:36

Nach Informationen des Wall Street Journal hat das Weiße Haus in letzter Minute noch Änderungen an dem Bericht vorgenommen. Gestrichen wurden demnach unter anderem Verweise auf die Bayer-Agrartochter Monsanto.

In dem Bericht wird die Frage möglicher Gefahren von zwei gängigen Unkrautvernichtungsmitteln, die von US-Landwirten verwendet werden, auf die Gesundheit von Kinder aufgeworfen. Sie werden jedoch nicht als unsicher eingestuft. Landwirtschaftsverbände und auch Regierungsvertreter hatten sich gegen die Einschätzung von Kennedy gewehrt

Man könnte daraus schließen, dass sowohl die Landwirtschaftsbranche als auch die US- Regierung ihre Meinungsbildung zum Thema abgeschlossen haben.