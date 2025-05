AM Green und Port of Rotterdam Authority bauen eine Lieferkette für grüne Energie auf, die den Handel zwischen Indien und Europa um bis zu 1.000.000 Tonnen pro Jahr und 1 Mrd. USD erleichtert

HYDERABAD, Indien und ROTTERDAM, Niederlande, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- AM Green und die Port of Rotterdam Authority unterzeichneten eine Absichtserklärung, um sich auf den Aufbau einer grünen Energieversorgungskette zwischen Indien und Nordwesteuropa über Rotterdam zu konzentrieren, Europas erstem Energiehafen und einem wichtigen Eintrittspunkt für Wasserstoffträger. Dazu gehören die Versorgung mit Bunkertreibstoffen und nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) sowie die Analyse der Anforderungen an die Entwicklung der Terminalinfrastruktur in Rotterdam und entlang der Lieferkette nach Nordwesteuropa.

Darüber hinaus wird die Partnerschaft gemeinsam die Entwicklung strategischer Hafeninfrastrukturen für den sicheren Vertrieb von wasserstoffbasierten Kraftstoffen und Produkten unterstützen und Indiens Net Zero Industrial Clusters mit Europa verbinden, um Exporte von bis zu 1.000.000 Tonnen jährlich zu ermöglichen. Die geplante Lieferkette kann den Handel mit grünen Kraftstoffen im Wert von bis zu 1 Mrd. USD zwischen den beiden Volkswirtschaften ermöglichen.

AM Green verfolgt sein ehrgeiziges Ziel, bis 2030 eine Produktionskapazität von 5.000.000 Tonnen grünem Ammoniak zu erreichen, was etwa 1.000.000 Tonnen grünem Wasserstoff entspricht, um die steigende weltweite Nachfrage nach grünen Kraftstoffen zu decken. Die Produktion soll zunächst in Kakinada beginnen. Der Port of Rotterdam spielt hingegen eine führende Rolle als wichtiger Logistik- und Wasserstoffknotenpunkt für den europäischen Kontinent, da etwa 13 % des gesamten Energiebedarfs Europas über Rotterdam gedeckt werden. Gemeinsam wollen sie Indiens National Green Hydrogen Mission und Europas ehrgeizige Dekarbonisierungsziele erfüllen.

Boudewijn Siemons, Geschäftsführer der Port of Rotterdam Authority, erklärte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AM Green BV, um unser Engagement für die Energiewende weiter zu verstärken. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer stabilen Lieferkette für kohlenstoffarme Kraftstoffe und Chemikalien. Angesichts des enormen Potenzials Indiens für die Produktion von grünem Wasserstoff in Verbindung mit der strategischen Lage Rotterdams und der fortschrittlichen Infrastruktur wird die Zusammenarbeit zu einer robusten und nachhaltigen Lieferkette für grüne Energie zwischen den beiden Regionen führen.