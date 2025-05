Nordex: Neue Jahreshochs voraus?

Tipp aus der Redaktion Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine Anlagemöglichkeit.

Starker Auftragseingang hält an

Nach einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Mitteilung verbucht Nordex weiterhin einen starken Auftragseingang und kann sich dabei auf den Ausbau erneuerbarer Energien auch in anderen europäischen Ländern stützen.

Aus Frankreich hat das Unternehmen gleich zwei Aufträge für Windparks in der Bretagne erhalten. Insgesamt wird Nordex Windturbinen unterschiedlichen Typs mit einer Gesamtleistung von 65 Megawatt liefern. Die Aufträge enthalten außerdem mehrjährige Dienstleistungs- und Servicepakete.

Das ist für das Unternehmen besonders attraktiv, da diese für gut planbare, finanziell sichtbare Erlöse und Cashflow sorgen. Mit der Installation soll in rund einem Jahr begonnen werden, die Kunden nannte Nordex in seiner am Morgen veröffentlichten Pressemitteilung nicht. Zuletzt hatte das Unternehmen am 08. Mai über einen Auftragseingang aus Sachsen-Anhalt berichtet.

Aktie mit Bullenflagge, bullishe Auflösung möglich

In der Vorbörse konnte die Aktie leichte Zugewinne von knapp einem halben Prozent verbuchen. Mit einem Kurs von etwa 17,60 Euro bleibt Nordex in Schlagdistanz zum bisherigen Jahreshoch von 18,31 Euro. Gegenwärtig ist im Tageschart eine Bullenflagge zu erkennen. Ein Ausbruch nach oben könnte bereits am Dienstag erfolgen.

Ist das der Fall, verfügt die Aktie über ausreichend Luft für eine Anschlussrallye. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf Tageskursbasis bei 62 Punkten. Das ist zwar leicht fortgeschritten, aber noch nicht im überkauften Bereich. Auf höheren Zeitebenen ist Nordex im Begriff, weiter Stärke aufzubauen. Das ist vor allem mittel- und langfristig ein vielversprechendes Zeichen.

Fazit: Da geht noch was!

Trotz der in diesem Jahr bereits starken Kursgewinne ist das Bewertungsniveau angemessen. Ein für 2025 erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,3 ist sicher nicht mehr günstig, aber attraktiver als das von Mitbewerbern wie Siemens Energy (69,8) und GE Vernova (63,4).

Bereits für 2026 besteht mit einem KGV von 17,7 eine faire Bewertung. Hierfür muss das Unternehmen lediglich an den Fortschritten bei der Profitabilität festhalten und die Gewinnerwartungen von knapp 1,00 Euro pro Aktie erfüllen. Das erscheint angesichts des anhaltend hohen Auftragseingangs eine lösbare Aufgabe.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 17,59EUR auf Tradegate (27. Mai 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.