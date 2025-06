Goldman Sachs empfiehlt diese fünf Aktien mit hohem Kurspotenzial

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

KinderCare: Vom Kursrutsch zum Sommer-Schub?

Der US-Anbieter von Kinderbetreuungseinrichtungen musste zuletzt deutliche Kursverluste hinnehmen und zählt damit aktuell zu den Nachzüglern unter den Empfehlungen. Aus Sicht von Goldman Sachs bietet sich dadurch jedoch eine günstige Einstiegsmöglichkeit, da die Nachfrage nach Kinderbetreuung in den USA das Angebot übersteigt und dem Unternehmen somit stabilen Rückenwind verschafft. Besonders im Sommer, wenn die Anmeldungen in den Kindertagesstätten in den USA traditionell zunehmen, erwartet Goldman Sachs eine konjunkturunabhängige Belebung. Sollte es in Washington zudem zu einer Einigung über Zuschüsse für die Kinderbetreuung einkommensschwacher Familien kommen, könnten dadurch zusätzliche Einnahmen entstehen.

Diamondback Energy: Effizienz in volatilen Zeiten

Auch der Öl- und Gasförderer Diamondback Energy gilt als attraktive Kaufgelegenheit. Zwar hat die Aktie zuletzt nachgegeben, doch Analyst Neil Mehta verweist auf die starke Kostenstruktur und die hohe operative Effizienz des Unternehmens. Selbst bei volatilen Rohstoffpreisen erwartet die Bank stabile Ergebnisse, die durch solide Quartalszahlen und eine konservative Finanzpolitik gestützt werden.

Woodward: Rüstungs- und Luftfahrtboom beflügelt Aktie

Laut Goldman Sachs befindet sich das Technologieunternehmen Woodward in ausgezeichneter Verfassung. Es profitiert gleich doppelt: Einerseits von der starken Nachfrage im zivilen Luftfahrtbereich, insbesondere im margenstarken Ersatzteilgeschäft, und andererseits von den wachsenden Verteidigungsausgaben. Analyst Noah Poponak hebt die vollen Auftragsbücher, die hohe Fertigungsauslastung und die klaren Wachstumsperspektiven hervor. Das 12-Monats-Kursziel der Bank von 229 US-Dollar impliziert weiteres Potenzial.

Lyft: Turnaround in Sichtweite?

Im heiß umkämpften Fahrdienstsektor zählt Lyft nicht zu den offensichtlichen Favoriten. Goldman Sachs sieht das anders: Trotz kurzfristiger Unsicherheiten rund um Preise, Marktanteile und technologische Umbrüche halten die Analysten die Aktie für unterbewertet. Das operative Geschäft laufe stabil, und in den kommenden zwei bis drei Jahren erwartet man eine stärkere Ertragsdynamik. Die Hochstufung auf "Kaufen" signalisiert Vertrauen in einen nachhaltigen Turnaround.

Microsoft: Dauerläufer mit KI-Fantasie

Auch ein alter Bekannter steht auf der Kaufempfehlungsliste: Microsoft. Der Software-Riese ist laut Goldman exzellent positioniert, um von langfristigen Trends wie generativer KI, Cloud-Diensten und digitaler Transformation zu profitieren. Mit starker Präsenz in allen Bereichen der Cloud – von Infrastruktur bis Anwendungen – sieht die Bank weiteres Potenzial für Umsatz- und Gewinnwachstum.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion