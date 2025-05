Rüstungsriese Saab erwartet Milliarden-Wachstum!

Der schwedische Verteidigungskonzern Saab hat am Dienstag seine mittelfristigen Finanzziele bekräftigt und damit ein starkes Signal an Investoren und Märkte gesendet. Das Unternehmen, das unter anderem Kampfflugzeuge, Raketen, Überwachungssysteme und U-Boote produziert, strebt im Zeitraum von 2023 bis 2027 ein organisches Umsatzwachstum von rund 18 Prozent an. Besonders bemerkenswert: Das operative Ergebnis soll dieses Umsatzwachstum sogar übertreffen.

"Saab bleibt entschlossen, in einer unsicheren geopolitischen Sicherheitslandschaft eine führende Rolle einzunehmen", erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung im Vorfeld einer Reihe von Investorenpräsentationen.