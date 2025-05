Schweizer Uhrenexporte klettern dank US-Bestellungen in die Höhe

matjung schrieb 09.11.24, 14:34

10 Monate später.

Zuschauer zu sein, war kein schlechter Entscheid.

Kürzlich kamen die Halbjahreszahlen zu 24/25 - per Ende September

https://www.richemont.com/media/d20d21h1/richemont-fy25-interim-results-presentation-en.pdf

Personelles:

Appointment of new Group CEO

New leadership in place at Cartier and Van Cleef & Arpels

Aus meiner Sicht sind die Zahlen gemischt ausgefallen.

10 Mia Umsatz

2 Mia operativen Gewinn

Nicht so toll:

Sales growth in all regions except Asia Pacific on weaker China; double-digit in Americas, Japan and Middle East & Africa at constant rates

Loss for the period from discontinued operations -1272 Mia

--> Gewinn pro Aktie eingebrochen auf 80 Cents. Im Vorjahr waren es 2,6 Euro

Was ich in der Berichterstattung vermisst habe, ist der Ausblick auf das zweite Halbjahr.

Die Börse sieht im Moment nur noch China.

Die Verluste sollte einen einmaligen Charakter haben, so dass in H2 wieder 3 Euro pro Aktie Gewinn in den Büchern stehen müssten.

Ich bleibe Zuschauer, evtl. greife ich bei Swatch zu.